Собянин и Любимова открыли выставку Русского музея на ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры России Ольга Любимова открыли на ВДНХ выставку «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея». Собянин отметил, что реставрированный павильон № 1 стал частью крупнейшего музейного комплекса страны и теперь получил новую жизнь благодаря этому проекту. Он подчеркнул значимость события и пригласил москвичей посетить экспозицию.

Любимова заявила, что выставка объединяет редкие произведения из коллекции Русского музея, редко покидающие Петербург. Она подчеркнула, что экспозиция охватывает широкий период — от иконописи школы Рублева до советских мастеров, отражающих историю и облик города.

Гендиректор Русского музея Алла Манилова пояснила, что проект стал первой масштабной презентацией музея в Москве. Она подчеркнула, что выставка подготовлена совместно с правительством столицы специально ко Дню города и адресована москвичам.

По данным пресс-службы мэрии, выставка включает 104 картины и 11 скульптур. Разделы экспозиции посвящены дореволюционной и новой Москве, возвращению столичного статуса и выдающимся москвичам, передает агентство городских новостей «Москва».

