С ночи 5 сентября до утра 6 сентября в Москве ожидается туман, из-за чего объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре РФ.

— Период предупреждения с 23:00 5 сентября до 8:00 6 сентября, — говорится в сообщении.

Подобное предупреждение также распространяется на Подмосковье, где синоптики прогнозируют аналогичные условия, передает сайт Гидрометцентра.

Заморозки и радиационные туманы накрыли европейскую территорию России. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в ночь с 4 на 5 сентября температура воздуха в столице понизилась до плюс 10,5 градуса.

В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается прохладная, но сухая и солнечная погода. Максимальные значения термометров будут колебаться около отметки плюс 23 градуса. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В свою очередь ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что бабье лето ожидается в столичном регионе уже на предстоящей неделе.