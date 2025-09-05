Детеныш морского котика родился в Московском зоопарке

Детеныш морского котика родился в павильоне «Ластоногие» Московского зоопарка. Он появился на свет у опытной пары — самки Юшки и самца Пирата. Об этом в пятницу, 5 сентября, рассказали в пресс-службе зоосада.

© Вечерняя Москва

Новорожденный самец несколько недель держался рядом с мамой и плавал только во внутреннем бассейне.

Спустя месяц сотрудники убедились, что малыш готов к «большому плаванию» и стали на время выводить его вместе с мамой Юшкой в большой бассейн глубиной 3,5 метра.

— Щенок растет активным и любознательным. Он родился весом чуть больше 5 килограммов и меньше чем за месяц стал весить более 8 килограммов — у морских кошек очень жирное молоко. Самой кормящей матери почти вдвое увеличивают рацион, — объяснила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале.

В конце мая в зоосаде произошло еще одно пополнение — четыре птенца нильских гусей появились на свет. Теперь их можно увидеть в уличных вольерах в экспозиции «Ручеек» на Старой территории. 13 мая в зоопарке также появились четыре особи каравайки и столько же исландских гоголей.