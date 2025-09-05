Синоптик: теплая погода может простоять в Москве неделю

В ближайшее время температура воздуха в Москве будет держаться ощутимо выше климатической нормы, рассказала в беседе с RT главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

На эти выходные погоду будет определять гребень антициклона, отметила специалист.

«Атмосферное давление повышенное. При переменной облачности осадков не ожидается. Дневная температура в Москве ожидается в пределах +22...+24 °С. По области не исключено повышение до +25 °С», — рассказала она.

То есть среднесуточная температура воздуха будет примерно на 4 °С выше климатической нормы, подчеркнула Позднякова.

«Что касается начала следующей недели? Характер погоды у нас не изменится, температура будет превышать норму. И, судя по всему, такая погода удержится до конца недели», — заметила она.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал о том, что Москва «обречена» на неделю без осадков.