Собянин: Более 12 млн человек посетили Северный речной вокзал после обновления

Пять лет назад в столице открыли обновленный Северный речной вокзал. Об этом в пятницу, 5 сентября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

Тогда специалисты восстановили фонтаны, скульптуры, росписи, фарфоровые медальоны, шпиль с подвижным механизмом и главный декоративный элемент — звезду, украшенную 700 самоцветами.

— Этот уникальный памятник архитектуры вернул себе звание одного из важнейших транспортных объектов нашего города, — отметил глава города.

Теперь Северный речной вокзал — одно из любимых мест москвичей и гостей столицы.

Здесь можно увидеть — ручей, имитирующий Канал имени Москвы; выставочное пространство Музея Транспорта Москвы; благоустроенную набережную с велодорожками и пункты проката.

Кроме того, там также есть детские и спортивные площадки, летний кинотеатр под открытым небом и пляж с бассейнами.

— На территории вокзала круглый год проводят бесплатные активности для детей и взрослых, отмечают городские праздники и организуют масштабные фестивали, — уточнил Собянин в своем личном блоге MAX.

Одним из самых ярких событий года стал фестиваль «Парк Света». За 5 лет работы Северный речной вокзал посетили больше 12 миллионов человек.

Ранее глава города сообщил, что специалисты завершили комплексную реконструкцию стадиона «Металлург» на Семеновской набережной.