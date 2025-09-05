Собянин: Более 12 млн человек посетили Северный речной вокзал после обновления
Пять лет назад в столице открыли обновленный Северный речной вокзал. Об этом в пятницу, 5 сентября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Тогда специалисты восстановили фонтаны, скульптуры, росписи, фарфоровые медальоны, шпиль с подвижным механизмом и главный декоративный элемент — звезду, украшенную 700 самоцветами.
— Этот уникальный памятник архитектуры вернул себе звание одного из важнейших транспортных объектов нашего города, — отметил глава города.
Теперь Северный речной вокзал — одно из любимых мест москвичей и гостей столицы.
Здесь можно увидеть — ручей, имитирующий Канал имени Москвы; выставочное пространство Музея Транспорта Москвы; благоустроенную набережную с велодорожками и пункты проката.
Кроме того, там также есть детские и спортивные площадки, летний кинотеатр под открытым небом и пляж с бассейнами.
Одним из самых ярких событий года стал фестиваль «Парк Света». За 5 лет работы Северный речной вокзал посетили больше 12 миллионов человек.
Ранее глава города сообщил, что специалисты завершили комплексную реконструкцию стадиона «Металлург» на Семеновской набережной.