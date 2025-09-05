В Москве в центре 6 сентября не будут ходить трамваи

Маршруты трамваев в центре Москвы будут изменены 6 сентября.

Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В субботу, 6 сентября, примерно с 8:00 до 18:30 трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды". В это время трамваи поедут по измененным маршрутам: А - от МЦД Калитники через метро "Пролетарская" до МЦК Дубровка, 3 - от метро "Чертановская" через Павелецкий вокзал до метро "Пролетарская", 39 - от метро "Университет" через Павелецкий вокзал до метро "Пролетарская", - говорится в сообщении.

Также с 11:30 маршрут автобуса №913 продлевается по трамвайным путям - автобусы будут ходить от 3-го Павелецкого проезда через станцию метро "Павелецкая" до остановки "Воронцово Поле".