Собянин рассказал о главных благотворительных проектах Москвы

В Международный день благотворительности мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о деятельности благотворительных организаций столицы. По его словам, москвичи всегда отличались отзывчивостью, и при поддержке города работает множество НКО, волонтерских движений и цифровых проектов, направленных на помощь нуждающимся.

По словам Собянина, важно, чтобы добрых дел становилось больше, а процесс помощи был максимально простым. В качестве примеров он привел благотворительный сервис на портале mos.ru, позволяющий переводить пожертвования для поддержки тяжело больных детей, семей в трудной ситуации, участников боевых действий, людей старшего поколения и бездомных животных.

Мэр рассказал и о других инициативах, включая проект «Москва помогает», собирающий гуманитарную помощь для участников СВО и жителей новых и приграничных регионов, а также социальный маркетплейс «Москва — добрый город», где продаются изделия, созданные людьми с инвалидностью. Собянин отметил, что с 2021 года выручка проекта превысила 70 миллионов рублей. Средства идут на оплату труда мастеров и развитие благотворительных инициатив.

Кроме того, он подчеркнул роль предпринимателей и городских НКО, которые участвуют в акциях «Исполни желание» и «Добрая елка», исполняя мечты детей с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями. Мэр в своем блоге в MAX напомнил о грантовых конкурсах, которые ежегодно поддерживают социально значимые проекты в Москве, с общим фондом 1 миллиард рублей.

26 июля Собянин сообщил, что принял решение увеличить количество наград для волонтеров столицы: число награжденных знаком отличия возросло до 100 граждан в год. Каждый год заявки на награду подают около тысячи человек.