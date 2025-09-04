В Дептрансе Москвы сообщили о начале регистрации на осенний велофестиваль

Он состоится 13 сентября, уточнили в пресс-службе ведомства.

«Чтобы участникам было еще интереснее, мы постоянно продумываем новые маршруты по городу. В прошлом году велофестиваль впервые проходил по Московскому скоростному диаметру (МСД) и Алабяно-Балтийскому тоннелю. Такой путь понравился участникам, поэтому мы решили повторить маршрут и в нынешнем году», — отметили в департаменте транспорта.

Велофестиваль стартует 13 сентября в 12:00 на ВДНХ. При регистрации необходимо выбрать время, к которому приехать на старт. Начало заездов – в 13:00, 14:00 и 15:00.