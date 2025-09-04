В Московском зоопарке умер 44-летний орангутанг Сандокан

В Московском зоопарке умер 44-летний самец суматранского орангутана Сандокан. Об этом зоопарк сообщил в своем Telegram-канале.

© Telegram-канал Московский зоопарк

Отмечается, что по меркам своего вида Сандокан дожил до старости. При этом, большую часть жизни он провел в Москве, где стал отцом четырех детенышей. Трое из них уехали в другие зоопарки.

Кроме того, Сандокан стал первым приматом в Московском зоопарке, который добровольно позволил взять у себя кровь.

«Сандокан обладал спокойным нравом и очень любил участвовать в тренингах с киперами. Во время таких занятий сотрудники приучают животных к различным ветеринарным манипуляциям: осмотру, пальпации и даже взятию анализов. Последняя процедура является одной из самых сложных и деликатных», — сообщил зоопарк.