В Московском зоопарке умер 44-летний орангутанг Сандокан
В Московском зоопарке умер 44-летний самец суматранского орангутана Сандокан. Об этом зоопарк сообщил в своем Telegram-канале.
Отмечается, что по меркам своего вида Сандокан дожил до старости. При этом, большую часть жизни он провел в Москве, где стал отцом четырех детенышей. Трое из них уехали в другие зоопарки.
Кроме того, Сандокан стал первым приматом в Московском зоопарке, который добровольно позволил взять у себя кровь.
«Сандокан обладал спокойным нравом и очень любил участвовать в тренингах с киперами. Во время таких занятий сотрудники приучают животных к различным ветеринарным манипуляциям: осмотру, пальпации и даже взятию анализов. Последняя процедура является одной из самых сложных и деликатных», — сообщил зоопарк.