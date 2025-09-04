Питомцы на форуме: в пространстве «Москвы 2030» для собак и их владелец подготовили большую программу

Пространство «Территория будущего. Москва 2030» в парке 50-летия Октября стало живым воплощением концепции программы «Мой район», разработанной по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. Масштабная инициатива направлена на обеспечение равного качества жизни для всех жителей столицы. Проект «Питомцы в Москве» занимает в ней особое место: он призван сделать город более удобным и дружелюбным для владельцев домашних животных. Во время проведения форума «Территория будущего. Москва 2030» в парке 50-летия Октября москвичи и гости столицы имеют уникальную возможность познакомиться с работой служебных и спасательных собак, увидеть их профессиональные навыки, оценить значение партнерства человека и животного в обеспечении безопасности на разных уровнях, получить практические советы по уходу за питомцами.

© Пресс-служба

Форум «Территория будущего. Москва 2030» — объединяющая площадка, на которой встречаются те, кто хочет провести время не в экранах, а в реальности — в кругу людей и животных, дарящих тепло и взаимопонимание. Здесь спортивные, интерактивные, творческие мастер-классы открывают новые возможности для обучения горожан разных возрастов. Футурологический кластер в парке 50-летия Октября стал местом для особых открытий, способных изменить представления о нашем мегаполисе как о комфортном месте для всех: для людей и их верных четвероногих друзей и защитников. Именно в этой части столицы и организованного форума проходят показательные выступления кинологов и их напарников — служебных собак. Знакомим с предстоящей программой.

24 августа цикл событий откроют выступления Кинологического центра Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Сотрудники и четвероногие воспитанники продемонстрируют отработку различных команд, покажут свои умения. Специалисты расскажут, какую особенную подготовку прошли собаки. Даже в условиях бурно развивающихся технологий и внедрение инноваций тандем кинолог-собака не заменит никакая, даже самая современная техника. Специалисты отмечают: каких бы высот не достигли разработки, самым чувствительным прибором обнаружения и распознавания запахов до сих пор остается собачий нос, аналогов которому нет.

30 августа Кинологическая Группа Аварийно-спасательного Отряда №6 ГКУ "ПСЦ" И АНО Центр подготовки поисково-спасательных кинологических расчетов "Аргус" представят работу ключевых столичных центров подготовки поисково-спасательных расчетов. В составе группы выступят профессиональные кинологи и их обученные подопечные разных пород: бордер-колли, лабрадоры и венгерские овчарки. Каждая собака проходит специальную аттестацию и регулярные тренировки на учебном полигоне — так формируется уникальная команда, способная успешно действовать при поиске людей в лесах, под завалами, при чрезвычайных происшествиях и массовых мероприятиях.

6 сентября состоятся выступления самых юных четвероногих подопечных Центра кинологической службы ГУ МВД России по городу Москве. На площадке в парке 50-летия Октября все желающие смогут увидеть, как подросшие щенки ищут спрятанные предметы, занимаются на тренажерах, выполняют базовые команды и демонстрируют широкой публике свои первые профессиональные навыки. Многие из них с самого раннего возраста обучены согласно основам уникальной, разработанной именно в центре МВД методике бесконфликтной дрессировки.

7 сентября АНО учебно-кинологический центр «Собаки-помощники» представит показательные выступления инструкторов-методистов с подготовленными четвероногими воспитанниками. Собаки покажут, как научились подавать упавшие предметы: трость, кошелек, ключи и др. Среди важных особенностей пушистых проводников — их умение ориентироваться на местности, различать названия главных объектов по привычному для хозяина маршруту, не реагировать на посторонних, быть дружелюбным, спокойным и уравновешенным даже в многолюдных местах.

А в День города 470-й учебный ордена Красной Звезды Центр служебного собаководства Вооружённых Сил Российской Федерации имени генерала-майора Медведева представит своих четвероногих подопечных, в том числе и тех, то уже на пару с участниками боевых действий побывал в зоне проведения специальной военной операции. Каждый год сотни обученных собак с солдатами уходят служить в воинские части. Эти четвероногие бойцы демонстрируют не только преданность и отвагу, но и незаменимые навыки, значительно повышающие эффективность выполнения задач в зоне проведения СВО. Среди ключевых задач: разминирование, поиск раненых, охрана и конвоирование. Тренированные собаки способны обнаружить и задержать нарушителя, а их громкий лай предупреждает о приближении опасности. Хорошо подготовленные питомцы на СВО – это не просто животные, а полноправные участники боевых действий, чьи навыки и преданность оказывают неоценимую помощь военнослужащим. Они спасают жизни, обеспечивают безопасность и вносят свой вклад в выполнение поставленных задач, доказывая, что человек и собака – это сила, способная преодолеть любые трудности.

Сегодня служебная собака уже перестала быть просто инструментом для обеспечения порядка: это полноправный партнер, который каждый день с полной самоотдачей участвует в жизни города, спасает людей в самых разных условиях — от мирных городских улиц до зоны боевых действий, где от слаженной работы зависят жизни наших бойцов. Демонстрируя все полученные навыки, четвероногие и их наставники доказывают необходимость слаженность действий всех участников нашего общества.

Помимо показательных выступлений, которые проходят по выходным, в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» в парке 50-летия Октября все желающие могут пообщаться с кинологом-консультантом проекта «Питомцы в Москве» и получить рекомендации по уходу за собаками и их дрессировке. Встречи проводятся по субботам и воскресеньям.

Также на площадке проходят интерактивные мероприятия от сообщества «Хвост Ньюс». Профессиональные кинологи и зоопсихологи дают рекомендации по уходу за домашними животными и их обучению базовым командам.

Узнать больше о комплексной заботе о собаках и кошках можно в ходе специальных занятий от «Хвост Ньюс». Эксперты помогают развеять мифы и подобрать эффективные стратегии для гармоничной жизни с питомцами. В программе: мастер-классы, экспертные лекции и даже дегустации для четвероногих друзей и защитников.

Посетители узнают от специалистов проекта о причинах и способах устранения агрессии у собак и смогут поучаствовать в уникальном мастер-классе «Рисуем с питомцем», где каждый четвероногий художник продемонстрирует свои таланты. Здесь же его познакомят с полезными игрушками, а владельцам пушистиков расскажут о правильном подборе корма с учетом индивидуальных потребностей питомцев.

Занятия проходят во все дни, за исключением понедельника, в удобное время с полудня до вечера, чтобы каждый мог найти возможность присоединиться к мероприятию без предварительной регистрации.