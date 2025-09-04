Павильон «Космос» в парке 50-летия Октября: научно-технологическое сердце форума «Территория будущего. Москва 2030»

До 14 сентября, в рамках масштабного форума «Территория будущего. Москва 2030», в парке 50-летия Октября работает уникальный павильон «Космос». Этот инновационный комплекс, построенный по программе Мэра «Мой район», представляет собой современное пространство, объединяющее новейшие достижения отечественной и мировой космической техники, робототехники, науки и инженерии. Здесь проходят научные мастер-классы и уникальные лекции.

Архитектурный и технологический облик павильона

Павильон «Космос» выполнен в стиле, имитирующем внутреннее пространство корабля или исследовательской базы. Основной зал украшен гигантскими экранами-иллюминаторами, формирующими на потолке динамические проекции астероидов, галактик и космических объектов.

Важным арт-объектом стала 6-метровая парящая ракета, символизирующая стремление человечества к освоению космоса и динамику научно-технического прогресса.

Павильон насыщен многочисленными экспонатами — от детализированных моделей космических кораблей и аппаратов до исторических чертежей ракет и скафандров, показывающих путь от идей Циолковского к современным российским аэрокосмическим технологиям.

Особое внимание уделено демонстрациям многофункциональных роботов. Робот-космонавт выполняет роль гида-рассказчика, человекоподобные роботы демонстрируют возможности искусственного интеллекта, а робот-собака выполняет разнообразные действия и управляется посетителями, что создаёт живую и захватывающую атмосферу.

Экскурсии от компании Лоретт: мониторинг Земли из космоса

В рамках экскурсионного блока гости знакомятся с техникой приёма спутниковых данных, используя оборудование компании Лоретт — профессионального разработчика систем спутниковой связи и антенн.

Участникам демонстрируются реальные изображения Земли, снятые спутниками, а также объясняется, как данные используются для экологического мониторинга — отслеживания лесных пожаров, состояния ледовых покровов и изменения погодных условий.

Мастер-классы с нейроиграми

Этот уникальный формат базируется на использовании систем биообратной связи, считывающих мозговую активность с помощью специальных нейрообручей. В ходе сессий, продолжительностью от 25 до 30 минут, участники играют в 6 интерактивных игр, каждая из которых направлена на тренировку определённых когнитивных функций — внимание, расслабление, концентрацию.

С помощью показателей мозговой активности и реакции на собственные действия в реальном времени, участники учатся саморегуляции психоэмоционального состояния, что полезно для профилактики стресса и повышения эффективности умственной работы. Этот мастер-класс успешно применяется для развития навыков у детей и взрослых.

Даты проведения мастер-классов: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 августа; 5, 6, 12, 13 сентября.

Время занятий: каждый час с 12:00 до 21:00.

Мастер-классы по управлению робособаками и антропоморфными роботами

Эти мастер-классы вводят участников в базовые аспекты массовой шаговой робототехники. Занятия включают ознакомление с принципами работы и правилами безопасного использования роботов, которые распространяются на роботособак и человекоподобных андроидов.

Практическая часть состоит в управлении роботами с помощью джойстика — участники учатся задавать команды и контролировать перемещения и действия роботов на площадке. Акцент делается на развитие технического мышления, моторики и координации.

Техническая инфраструктура и дополнительные элементы павильона

Павильон «Космос» занимает значительную площадь и сочетает в себе функциональность и эстетическое оформление, отражающее динамичное развитие технологий и городской среды.

В пространстве размещена искусственная река с возможностью занятия сапбордингом — современным видом водного спорта, который становится всё более популярным в мегаполисах. Сапбординг в таком футуристическом окружении — одна из визитных карточек павильона, где спорт и наука идут рука об руку.

Фонтанные комплексы представляют собой три больших и три малых футуристических объекта. Крупные фонтаны символизируют важнейшие достижения столичной науки и архитектуры: создание ракет, первые полёты человека в космос и рост мегаполиса. Меньшие фонтаны абстрактны, отображая инновационное направление развития технологического и креативного потенциала города.

Павильон «Космос» является мощной образовательной площадкой и центром привлечения интереса к науке и технологиям среди жителей и гостей столицы. Павильон формирует понимание того, что уровень технического развития Москвы уже сегодня близок к прогнозам футурологов — автономные комплексы, интеграция цифровых технологий и робототехники, доступность инноваций для каждого.