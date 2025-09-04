Павильон «Биом» в рамках программы Мэра «Мой район»: новые идеи для устойчивого развития города

С 1 августа по 14 сентября в парке 50-летия Октября работает павильон «Биом» — один из центральных объектов форума «Территория будущего. Москва 2030». Он создан в рамках программы Мэра Москвы «Мой район» как пространство, где можно увидеть, каким будет гармоничное сочетание природных и технологических элементов в городской среде.

© Пресс-служба

Природа и инженерия — единая система

Павильон «Биом» — это модель устойчивого города, в котором вода, растения, робототехника, мультимедиа и искусство взаимодействуют между собой, а не существуют по отдельности. Здесь демонстрируются конкретные решения, которые уже сегодня могут быть применены в реальной городской инфраструктуре: интеграция водных маршрутов в зону отдыха, локальное озеленение с помощью гидропонных систем, роботизированные сервисы и умные инженерные решения. Всё это создаёт комфортную, безопасную и экологичную среду, ориентированную на жителей. Важной частью этого пространства является образовательная программа, которая включает научный досуг, направленный на приобретение новых навыков, что может стать толчком для нового хобби или даже профессии.

Искусственная река — функциональный элемент павильона

Центральная ось «Биома» — искусственная река, созданная для сапбординга и каякинга. Это не декоративный пруд, а полноценный маршрут, который соединяет разные зоны павильона. Посетители могут проплыть сквозь всё сооружение по воде, а затем продолжить маршрут уже на суше. Такой подход объединяет спорт, досуг и архитектурную навигацию, показывая, как водная среда может стать частью городского пространства и при этом сохранять рекреационную функцию. Спортивные занятия, предлагаемые на площадке, способствуют здоровому образу жизни и позволяют всей семье попробовать себя в новом виде спорта, например, в 2-3 местных каяках.

Живая лаборатория внутри

Внутреннее наполнение павильона сочетает биологические и инженерные решения. Аквариумы с рыбами и аксолотлями соседствуют с витринами, где работают гидропонные фермы. Крупные мультимедийные экраны транслируют визуализации инопланетных ландшафтов. Экспозиция устроена так, чтобы технологии воспринимались не как далёкая фантазия, а как часть повседневной жизни. Это также площадка для общения, где можно забыть о телефонах и насладиться разговором с друзьями и новыми знакомыми по интересам.

Художественные коды и визуальная среда

Дизайн павильона отсылает к архитектурным традициям Москвы — космическая мозаика напоминает оформление станций метро и фасадов XX века. Сквозь большие иллюминаторы видны диорамы с видами фантазийных планет, а у входа расположены арт-объекты «Фантастические цветы», символизирующие устойчивое озеленение. Яркий декоративный комплекс объединяет несколько фонтанов в единую композицию.

Часть большой городской программы

«Биом» расположен на территории парка, оформленного как «экзопланета». Здесь представлены ключевые направления современной городской повестки: образование, наука, транспорт, инженерные решения, культура, искусство и спорт. Музыкальная площадка рядом с павильоном добавляет комплексный подход к развитию досуга, предлагая программы различных направлений. Это пространство отражает ценности программы «Мой район» — шаговая доступность, образовательные и творческие мастер-классы, возможность проводить время всей семьёй и общаться с соседями. Такие локации помогают разгрузить транспортный поток, снизить нагрузку на экологию и дают жителям удобный способ сочетать отдых, спорт и обучение.

Площадка для долгосрочных идей

Хотя «Биом» работает в рамках форума, он задуман как модель для реального города. Здесь тестируются технологии, оценивается их востребованность и удобство. Многие представленные решения могут быть внедрены в будущем — от роботизированных сервисов до экологически чистых транспортных маршрутов и вертикального озеленения. Таким образом, «Биом» — это не только эффектная площадка, но и практическая демонстрация того, каким может быть комфортный и устойчивый город ближайшего будущего.