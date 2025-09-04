Катушки Теслы, клетка Фарадея и робособаки: что посмотреть в павильоне «Робототехника» на «Территории будущего. Москва 2030»

С 1 августа по 14 сентября в парке 50-летия Октября на площадке программы Мэра Москвы «Мой район» работает павильон «Робототехника» — один из центральных и крупнейших объектов форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Павильон размером 2500 квадратных метров представляет достижения в области робототехники, нейротехнологий, электроэнергетики и визуальных научных решений. Пространство объединяет выставочную экспозицию, интерактивные зоны, научные шоу и спортивные объекты.

© Пресс-служба

Павильон «Робототехника» демонстрирует, как технологии становятся неотъемлемой частью городской среды: от интеллектуальных систем управления и логистики до впечатляющих разработок в сфере персональной мобильности и образования. Разработанное как единое футуристическое пространство, оно объединяет в себе выставочную зону, интерактивные площадки и уникальные аттракционы, аналогов которым нет в общественных пространствах столицы.

Электричество как искусство: пространство визуального исследования

Особое внимание в интерьере павильона уделено электроэнергии как символу прогресса и основы технологий будущего. Центральным визуальным элементом стали стеклянные колбы с декоративными молниями, отсылающими к опытам Николы Теслы и первой эпохе исследований в области электричества. Здесь же посетители могут увидеть знаменитую клетку Фарадея – уникальную инсталляцию, иллюстрирующую принципы защиты от электромагнитных полей. Эта зона также содержит визуальную хронологию развития робототехники: от первых шагов человечества в изучении электричества до современной умной техники, способной адаптироваться к динамике городской среды.

Наука на кончиках пальцев: уголок Теслы и технологии высоких напряжений

Одним из центральных событий павильона стала научно-развлекательная программа – синтез научного шоу, образовательной лекции и визуального перформанса. В специально оборудованной локации под названием «Уголок Теслы» ежедневно проходит главное шоу павильона — демонстрация действия катушек Тесла в сопровождении эффектной программы.

Каждые 30 минут, начиная с 12:00, ведущий выходит к зрителям и задаёт несколько каверзных вопросов по физике. Гостя, первым правильно ответившего на один из них, приглашают занять центральное место шоу — внутри клетки Фарадея, установленной между двумя мощными работающими катушками. Это специальная конструкция, полностью защищённая от электромагнитного воздействия, позволяющая зрителю в буквальном смысле испытать воздействие молний — абсолютно безопасно.

После объявленного запуска включаются катушки, которые начинают генерировать электрические дуги, размах которых доходит до нескольких метров. Воздух вокруг наполняется треском молний, высокочастотными вибрациями и характерным жужжанием. Мощное зрелище сопровождается специально обработанными музыкальными треками, отобранными по спектру частот, адаптированных под ритм разрядов. Это настоящая музыкально-электрическая партитура, где каждая молния визуально иллюстрирует музыкальный акцент. Для баланса восприятия в акустическое оформление добавлены низкие частоты, смягчающие агрессивное звучание катушек.

Само пребывание внутри клетки Фарадея во время шоу — уникальное и эмоциональное переживание. Несмотря на пугающие визуальные эффекты, внутри конструкции можно находиться безопасно, а замеры показывают снижение уровня электромагнитного поля внутри почти в 10 раз. Участник может спокойно стоять, касаться стенок клетки, при этом всё шоу проходит под наблюдением инженеров и научных операторов, обеспечивающих соблюдение стандартов безопасности.

Продолжительность шоу — около пяти минут. Но за это короткое время зритель получает мощный заряд эмоций, визуальных впечатлений и живое погружение в тайны взаимодействия электричества и технологий.

«Уголок Теслы» в павильоне «Робототехника» - точка соприкосновения зрителя и энергии будущего. Когда молнии становятся музыкальными, стены в буквальном смысле «поют электричеством», а человек стоит внутри клетки, озарённой светом, наука перестаёт быть абстрактной. Она превращается в настоящее искусство энергии.

Роботы нового поколения – учимся управлять будущим

С 1 августа по 14 сентября каждый гость павильона может принять участие в уникальном мастер-классе по управлению бета-версиями роботов массового производства — робо-собаками и человекоподобными механизмами. Занятия проходят по вторникам, средам, четвергам и воскресеньям с 12:00 до 20:00, а по пятницам и субботам с 12:00 до 21:00. Зона мастер-классов доступна для всех возрастов, включая людей с ограниченными возможностями по передвижению.

Образовательная программа проходит в сопровождении высококвалифицированных наставников и направлена на практическое знакомство с передовыми достижениями в области шаговой робототехники. Участники узнают о принципах работы различных типов приводов, алгоритмах движения автономных роботов, мерах техники безопасности и возможностях интеллектуального управления.

С помощью специального джойстика участник управляет роботом, подаёт команды, изучает его сенсорику в реальном времени, взаимодействует со встроенным диалоговым модулем. Программа развивает практические навыки управления, пространственное мышление и мелкую моторику, одновременно выполняя просветительскую функцию в области технологий будущего. Всего порядка двух тысяч активностей пройдут в павильоне «Робототехника» «Моего района в рамках форума-фестиваля «Москва 2030»

Спорт, которого вы ещё не видели: сапбординг, воздушная трапеция и дизайнерские фонтаны

Павильон «Робототехника» не ограничивается только научными достижениями — он предлагает и уникальные спортивные зоны, оформленные в стилистике космического будущего. В одной из центральных аллей расположен бассейн для сапбординга — искусственная река, по которой можно не просто поплавать на доске, но и поразмышлять о формах будущего городского досуга. Бассейн демонстрирует, как спортивная активность может быть интегрирована в общественные пространства и новейшую градостроительную идеологию.

Рядом находится уникальный объект, ранее не представленный в столичных пространствах — масштабная воздушная трапеция, тренажёр для любителей цирковых и акробатических трюков. Это полноценная спортивная площадка, где ежедневно, с 11:00 до 21:00, проводятся часовые мастер-классы для групп до 6 человек. Каждый участник проходит инструктаж, получает страховку и защитное оборудование и под контролем профессионалов осваивает азы воздушной акробатики. Физическая активность здесь гармонично сочетается с чувством преодоления себя и верой в достижение невозможного.

Дополняет пространство группа из нескольких дизайнерских футуристических фонтанов, выполненных в виде капель и обтекаемых форм. Центральный «сухой» пешеходный фонтан украшен скульптурной композицией: красная ракета, опирающаяся на струи воды, и фигура космонавта с флагом России, водружённым на новой планете. Эта метафорическая сцена подчеркивает идею выставки: технологии — не цель, а средство достижения новых горизонтов.

«Москва 2030» как платформа для знакомства с будущим

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» и павильон «Робототехника» реализуются в рамках программы Мэра Москвы «Мой район», демонстрируя, как высокие технологии могут стать базой для повседневной жизни горожан. Уникальный павильон олицетворяет концепцию «живого будущего»: тотальная доступность научной информации, интеграция спорта, образования и досуга, возможности инклюзии и интеллектуального саморазвития. Здесь каждый житель города, независимо от возраста и уровня подготовки, получает шанс прикоснуться к последним достижениям науки и почувствовать себя частью технологического поколения «2030».