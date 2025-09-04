Тесла-шоу, цианотипия, микромир и управление робособаками: какие технологические мастер-классы представлены в рамках «Москвы 2030»

Программа Мэра Москвы «Мой район» представляет на форуме «Территория будущего. Москва 2030» серию уникальных мастер-классов для всех любителей технологических новинок и захватывающих шоу. В программе на площадках в парке 50-летия Октября: создание авторских мультфильмов, управление электричеством, дрессировка робособак, нейроигры с биологической обратной связью, экскурсии о приеме спутниковых данных и многое другое. Рассказываем подробности.

Футуристический кластер в парке 50-летия Октября представляет уникальную научную программу для любителей техники и мастер-классов. Здесь пройдут захватывающие «Тесла-шоу». Гости смогут увидеть зрелищные электрические и световые научные шоу в павильоне «Робототехника». Для посетителей этой флагманской площадки форума «Территория будущего. Москва 2030» подготовлена познавательная программа, раскрывающая секреты электрического тока. Мероприятие проходит с соблюдением всех мер безопасности.

На этой же площадке разместился уголок Теслы. Участников всех возрастов приглашают отправиться в мир достижений науки, зрелищности и совсем немного — магии. Интерактивные лекции будут интересны гостям всех возрастов и позволят не только узнать больше о законах электричества, но и увидеть его силу своими глазами, разрешат потрогать стеклянный шар с плазмой или поуправлять молниями. Интерактивные лекции стартуют каждый день, кроме понедельника, с 12:00. Продолжительность каждой — 45 минут.

О магии электричества расскажут и в ходе специально подготовленных мастер-классов.

Профессионалы помогут разобраться участникам занятий, как работает электричество и зачем нужна замкнутая цепь. Ведущий проведет опыты с ручным генератором, солнечной панелью и фруктовой батарейкой, объяснив принципы работы источников тока. В практической части мастер-классов "Электричество и электроника" — создание уникальной светодиодной открытки, которую юные ученые смогут забрать с собой.

О том, как устроен свет и почему мы видим цвета, расскажут в «Оптической мастерской». На этих занятиях можно изучить флуоресценцию и фосфоресценцию, увидеть, как свет взаимодействует с поверхностями и разложить свет на спектр. В финале — сборка диска Ньютона и зрелищный эксперимент.

Кроме того, на флагманской площадке в парке 50-летия Октября гостей ждут мастер-классы по химии, по созданию мультфильмов, электробезопасности, кукольной анимации, а еще — гигантский тетрис и «Инженерный конструктор», мир оптических иллюзий и настоящее космотворчество. Также в программе — творческие занятия по живописи, созданию войлочных миниатюр и знакомство с фоамираном — мягким, пластичным материалом, похожим на бархатную резину. Из него каждый участник создаст собственный фантастический цветок.

Также на площадке в парке 50-летия Октября гостей приглашают на нейротренинг с системой биообратной связи. Посетители надевают нейрогарнитуру, следят за экраном и управляют происходящим: заставляют распуститься цветок силой мысли или отражают астероиды.

Научат здесь и управлению робособаками и антропоморфными роботами. Участники тематических мастер-классов знакомятся с робототехникой массового производства, узнают об устройстве шаговых механизмов, им доверят и управление машинами нового поколения при помощи джойстика.

Увлекательными для взрослых и детей станут занятия по цианотипии. Так называют волшебство синих отпечатков — участникам предстоит создать изображения с помощью химических растворов и солнечного света, познакомиться с дифракцией и преломлением, узнать, как работает оптика и фокусировка.

Ребята и их родители откроют на этой площадке и удивительный микромир под микроскопом. Их ждут мастер-классы по биологии, где дети изучат крылья насекомых, водорослей, тихоходок и инфузорий под руководством профессиональных биологов.

Увлекательными станут и экскурсии о приеме спутниковых данных. На них расскажут, как происходит получение изображений планеты из космоса, и как эти технологии применяются в экологии, навигации и строительстве.