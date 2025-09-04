От детских спектаклей и уличного театра до ярчайших звезд эстрады: что ждет гостей форума «Москва 2030»

Форум «Территория будущего. Москва 2030» превратил десятки площадок города в испытание для воображения, где некогда смелые замыслы XXI века обретают объём, звук, свет и технологический драйв. Центром притяжения стала площадка программы Мэра Москвы «Мой район» в парке 50-летия Октября: символ реформ, открытости и динамичных перемен.

© Пресс-служба

Это масштабное городское мероприятие не только выставка возможностей, но и демонстрация, как мегаполис может менять ландшафт повседневности, стирать границы прошлого и будущего — всё ради образовательной, культурной и, что особенно важно, семейной миссии. Но «Территория будущего. Москва 2030» — это ещё и праздник города нового типа, где каждый метр пространства наполнен уникальной программой: театральные постановки, лекции, концерты и уличные шоу, интерактив и, конечно, творчество выдающихся артистов российской сцены.

Дети, игра, семья: колыбель культуры нового поколения

В центре внимания организаторов программы на площадке программы Мэра «Мой район» — гуманистическая задача: с помощью спектаклей и уроков креативно отвлечь детей от экранов гаджетов, подсветить традиции и укрепить семейные связи. На расположенной за павильоном «Биом» музыкальной площадке всё в эти дни построено на вовлечении в коллективное действие, совместное изучение культурного наследия и истории.

2 сентября в 12:00 детский спектакль «Чудо-Юдо» продолжит собрание семейных постановок на малой сцене. Его основа — «Сказка о царе Берендее» В. А. Жуковского, классика, которую многие родители помнят по яркой экранизации Александра Роу. Дети и их родители получат шанс попасть в мир народной сказки с живыми персонажами, яркими декорациями и эмоциональной игрой.

3 сентября в 18:00 маленькие зрители увидят социальный спектакль «Белый медведь Терпей в Москве». Это трогательная история о жизни реального белого медведя, показанная языком театра через путь животного: от якутской тайги — через зоопарки Перми, Ростова, Казани — к московскому Зоопарку, где за ним теперь круглосуточно наблюдают специалисты. Постановка раскрывает темы добра, ответственности и важности бережного отношения к животному миру.

12 сентября в 15:00 в дни празднования Дня города московский Театр Кукол покажет спектакль «Шла коза по лесу». Это настоящее театрализованное путешествие во вселенную фольклорных игр и потешек. Здесь ребёнок не только учится через игру, но и развивает родную речь, эмоциональный и творческий интеллект. Получая радость коллективного общения, ребята и родители сближаются, учатся диалогу, совместно осваивают культурные ритуалы, которые в мире цифровых технологий становятся особенно ценны.

Город в деталях: пассионарное образование

Ещё один флагман культурной программы форума — авторская серия открытых лекций по истории, в которых столичная культурная жизнь раскрывается особенно увлекательно. Цикл мероприятий направлен на формирование архитектурной и исторической грамотности, развитие наблюдательности и соучастия в судьбе города.

10 сентября в 16:00 на музыкальной площадке состоится лекция «История высоток: реальность интереснее мифов». Она посвящена узнаваемым символам архитектуры столицы, их редко озвучиваемым фактам, необычным событиям и ролям в культурном контексте истории Москвы.

12 сентября в 16:00, в самый разгар празднования Дня города, гостей ждёт лекция «Старинные детали: на что мы не обращаем внимания, когда смотрим старые фотографии». Это глубокий анализ малозаметных нюансов, деталей и отсылок, позволяющих прочесть подлинную историю города буквально между строк.

13 сентября в 16:00 пройдет лекция «Звери на московских домах» которая раскрывает загадки столичного декора: гости узнают о необычных скульптурных и лепных изображениях животных, украшающих фасады многих зданий. Такие знания не только расширяют кругозор, но и побуждают к бережному отношению к культурному наследию, а главное — вовлекают в семейное и общественное обсуждение важных тем.

Концерты, которые запомнятся

Музыкальная часть форума «Москва 2030» обеспечивает тот размах, который достойно подчеркивает празднование Дня города в мегаполисе. На большой сцене и музыкальной площадке выступают не просто артисты, а звёзды, формирующие лицо современной российской сцены и музыкальной индустрии.

На музыкальной площадке парка 50-летия Октября соберутся коллективы со своей особой историей отношений с московской публикой.

12 сентября в 17:00 на сцену выйдет Alfa-Jazz — коллектив, заслуживший признание десятками фестивалей и общением с мировыми звёздами джаза. Их состав — выпускники Российской Академии музыки имени Гнесиных, которые на протяжении многих лет работают среди лучших российских и международных музыкантов.

13 сентября в 19:00 музыкальный вечер откроет трио CHEK’IN’BAND которое создаст на сцене удивительную атмосферу через с помощью уникальной подачи и артистизма.

14 сентября, в финале празднования Дня города, все собравшиеся смогут услышать Джаз-бенд Артура Лорана. Лоран — музыкант, композитор, педагог, почетный участник джазовых фестивалей, создатель Loud Ants Jazz Band. Его имя известно слушателям джаза по целому ряду престижных мероприятий, а музыка коллектива сочетает авторские композиции и любимые джазовые мелодии, что обеспечивает аншлаг на любых московских площадках.

Большая сцена: эпоха звука и смысла

На Большой сцене в парке 50-летия Октября развернётся хедлайнерская программа, где собраны главные действующие лица современной поп- и рок-музыки страны.

29 августа город услышит сет от DJ Pally, а вслед за ним культовых Uma2rman. Группа Uma2rman стала одним из символов 2000-х с запоминающимися хитами: «Прасковья», «Ума Турман», «Проститься», а их альбомы, записанные на крупнейших студиях страны, получали не только народную любовь, но и престижные музыкальные премии. Участие в фестивалях, телешоу и масштабных концертных турах сделало коллектив одним из самых узнаваемых на российской сцене.

30 августа на сцену выйдет финалистка проекта «Фабрика звёзд» Юлия Савичева — характерный голос российской эстрады, участница конкурса «Евровидение-2004», обладательница ряда музыкальных премий. За время карьеры она выпустила множество хитов, изменила несколько музыкальных стилей и постоянно экспериментирует с жанрами на стыке поп-музыки и танцевального саунда.

5 сентября гостей форума ждет выступление Валерии. Обретя известность в 1992 году после выхода альбома «Постой, паровоз» и песен «Метелица», «Часики», Валерия стала лауреатом Гран-при Международного фестиваля Шансона в Санкт-Петербурге, позже заслуженной артисткой России, неоднократной обладательницей национальных премий «Золотой граммофон», «Муз-ТВ», «MTV Russia Music Awards». Её концерты проходят с аншлагом, а самобытный стиль певицы соединяет поп-сцену, настоящее искусство и невероятную искренность подачи.

На следующий день, 6 сентября главной звездой форума станет группа TRITIA — коллектив, экспериментирующий с электронным синтом, поп-роком и танцевальными аранжировками. Группа стартовала в начале 2010-х, фиксируя внимание не только музыкальных платформ, но и крупных лейблов. В репертуаре — авторские хиты, ремиксы, оригинальные аранжировки, которые в режиме реального времени собирают лайвы на больших концертах и фестивалях.

12 сентября Юлия Савичева вновь выйдет на большую сцену, демонстрируя многогранность и новые грани своего творчества, а атмосфера Дня города сделает этот вечер особенно ярким.

Ну а вечером, 13 сентября для гостей форума выступит российский певец, автор песен и телеведущий - Олег Майами.

Объединяя Москву: эффект сопричастности

Главный результат фестиваля — не только впечатления от новых технологий, встреч со звёздами и образовательных программ, но и фундаментальное сплочение горожан в одном культурном пространстве, усиление чувства сопричастности к городу и его будущему. Жители и гости Москвы получают возможность вместе смотреть спектакли, слушать выступления, обсуждать услышанное и увиденное, воспитывать детей, открывать скрытые пласты архитектуры, вместе участвовать в интеллектуальных конкурсах.