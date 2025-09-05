В столице состоялось открытие памятника Юрию Андропову. Юрий Владимирович Андропов дольше кого бы то ни было - 15 лет - возглавлял КГБ СССР. Затем был избран генеральным секретарем ЦК КПСС.

© Российская Газета

В торжественной церемонии открытия участвовали директор СВР России Сергей Нарышкин, помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, ветераны внешней разведки, преподаватели и слушатели академии, которая с 2018 года носит имя Андропова. На территории Академии внешней разведки и установлен памятник. Его автор - известный скульптор Денис Стритович, победивший в творческом конкурсе.

Директор СВР России Сергей Нарышкин подчеркнул уникальный характер личности Юрия Владимировича Андропова, его вклад в историю органов государственной безопасности и нашей страны. В разговоре с журналистами он также указал на невыученные многими западными лидерами уроки истории - они "пока далеки от понимания того, что использование лекал прошлого века в попытках с помощью силы кроить под себя геополитическую карту мира - это путь, ведущий в бездну".

В завершение общения с прессой Нарышкин заверил, что с оптимизмом смотрит в будущее, "поскольку у молодых разведчиков - нынешних слушателей Академии - есть самые важные составляющие для профессионального и личного успеха: любовь к Родине, чувство долга и желание достойно служить на благо Отечества".

Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский выразил благодарность СВР России и ее руководству за активные усилия по сохранению исторической памяти. Эта важная работа ведется, в том числе, путем увековечивания имен таких выдающихся государственных деятелей, как Ю.В. Андропов - "первый чекист, возглавивший наше государство".