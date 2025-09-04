Собянин: Завершена реконструкция знаменитого стадиона «Металлург»

Специалисты завершили комплексную реконструкцию стадиона «Металлург» на Семеновской набережной. Об этом в четверг, 4 сентября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© MAX / Мэр Москвы Сергей Собянин

По его словам, заброшенную территорию стадиона передали Бауманскому университету.

— На этом месте мы создали современный спортивный кластер — футбольное поле, ФОК, детские и спортивные площадки, сделали прогулочные маршруты и комфортное благоустройство, — написал глава города.

Мэр подчеркнул, что у студентов Бауманки уже есть новый образовательный центр, общежитие, а теперь появится и современный спортивный стадион.

«Металлург» построили в начале 1920-х годов. Здесь тренировались легенды советского спорта, а в 1990-е на стадионе проводила домашние матчи женская футбольная команда «Серп и Молот».

Обновленный стадион станет важной точкой притяжения студентов, жителей района и всех любителей спорта, заключил Собянин в публикации в своем канале в MAX.

Также глава города рассказал, что началась реконструкция Большой Юшуньской улицы. Дорога будет четырехполосной — по две полосы в каждом направлении — и соединит улицу Каховку с Балаклавским проспектом, который входит в состав Южной рокады.