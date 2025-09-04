Собянин: Проект «Лето в Москве» охватил 51,9 миллиона участников

В столице завершился масштабный проект «Лето в Москве», в котором приняли участие 51,9 миллиона человек. Всего в рамках проекта на более чем 400 городских площадках прошло 86 тысяч событий. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Посещаемость многих локаций выросла на 10–20 процентов, а «Зеленого маркета» на Болотной площади — в 1,5 раза! Больше половины гостей — москвичи, треть — активные горожане 25–44 лет, — отметил глава города.

Он добавил, что проект стал «настоящим катализатором» развития городской экономики, и поблагодарил всех, кто участвовал в нем. Об этом Собянин написал в своем Telegram-канале.

В рамках проекта в предстоящие выходные, 6 и 7 сентября, посетители Чистопрудного бульвара смогут принять участие в мастер-классах для всей семьи, а также детском и молодежном турнире «Лето в Москве. Танцы». С 19:00 до 22:30 на большой сцене пройдет мастер-класс по модерн-свингу школы «Лисоборье». На средней сцене с 17:00 до 19:00 москвичи и гости столицы смогут научиться танцевать аргентинское танго, а с 19:00 до 22:00 — сальсу.