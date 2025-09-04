Предприниматели восстановили 18 помещений в памятниках архитектуры за восемь лет

За восемь лет московские предприниматели по итогам конкурса выкупили у города 27 помещений в объектах культурного наследия и восстановили 18 из них. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

© Игорь Захаров. Mos.ru

«Продажа помещений в исторических зданиях в рамках проведения конкурсов — формат сотрудничества города с предпринимателями, который реализуется с 2017 года. Инвесторы приобретают недвижимость в районах с высокой деловой активностью и после проведения реставрации могут использовать исторические объекты для ведения бизнеса. Благодаря этому в столице развивается инфраструктура, создаются рабочие места, а памятники архитектуры обретают вторую жизнь. Более чем за восемь лет предприниматели приобрели у города по результатам конкурсов 27 помещений площадью более четырех тысяч квадратных метров. Из них 18 уже привели в порядок — это почти 2,8 тысячи квадратных метров недвижимости, остальные еще находятся на реставрации», — рассказал Владимир Ефимов.

В первой половине 2025 года отреставрировали два помещения в центре и по одному объекту на северо-востоке и юго-востоке Москвы.

«Больше всего отреставрированных с 2017 года помещений расположено в центре столицы: пять — в Тверском районе, четыре — в Пресненском, три — в Хамовниках, два — в Басманном. По одному объекту инвесторы восстановили и уже используют для ведения бизнеса в районах Замоскворечье и Красносельский. Историческая ценность этих зданий делает их привлекательными для туристов и клиентов, при этом после реставрации помещения в них отвечают современным требованиям комфорта и безопасности. Удобная транспортная доступность и развитая инфраструктура поблизости также способствуют привлечению посетителей, создавая благоприятные условия для развития бизнеса», — уточнила Екатерина Соловьева, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества.

Работы, которые нужно провести для восстановления помещений в памятниках архитектуры, и сроки их исполнения указаны в договорах купли-продажи. За соблюдением охранных обязательств следит специальная комиссия, в которую входят представители Департамента городского имущества и Департамента культурного наследия.

Ранее Сергей Собянин поручил обеспечить реставрацию не менее 150 объектов культурного наследия ежегодно.

Согласно законодательству об объектах культурного наследия собственники и пользователи памятников архитектуры обязаны сохранять их исторический облик. Любые работы в таких зданиях проводятся по согласованному проекту, с разрешения и под контролем специалистов Департамента культурного наследия города Москвы. За нарушение законодательства в области охраны объектов культурного наследия предусмотрена административная и уголовная ответственность.

