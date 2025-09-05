В Музее Победы пройдет фестиваль кинохроники 1941-1945 годов

11 сентября Музей Победы станет площадкой первого в стране фестиваля кинохроники. В кинотеатре «Поклонка» Музея Победы продемонстрируют кинохронику Куйбышева 1941-1945 годов и картину «Под белыми куполами» 1942 года. Показы состоятся в рамках Форума «Самарская хроника. Кинолетопись России», организованного Правительством Самарской области и посвященного сохранению памяти о вкладе региона в создание кинолетописи Победы.

© Вечерняя Москва

Среди приглашенных гостей – заместитель руководителя Казначейства России Александр Михайлик, директор АО «Самарская студия кинохроники» Александр Безуглов и другие общественные деятели.

— Документальный фильм «Под белыми куполами» режиссера Владимира Бойкова является ценнейшим историческим свидетельством о подготовке бойцов куйбышевского воздушно-десантного училища в годы Великой Отечественной войны, — подчеркнули в Музее Победы.

В Музее Победы заместитель руководителя Казначейства России Александр Михайлик поделится с участниками фестиваля своими воспоминаниями об отце, герое киноленты «Под белыми куполами», его боевом пути и службе. Глубоко прочувствовать эмоциональную связь поколений участникам мероприятия позволит выступление музыкантов из Российской академии музыки имени Гнесиных.

Начало: 15.00. Зал Рокоссовского.