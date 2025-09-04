В метро Москвы запустили поезд в честь игры «Что? Где? Когда?»

В московском метро начал курсировать тематический поезд, посвященный 50-летию игры «Что? Где? Когда?». В вагонах пассажиры могут узнать о ее истории, создателях, знатоках и телезрителях.

Там же разместили вопросы, звучавшие в эфире.

«Сегодня мы запускаем тематический поезд “Что? Где? Когда?” в честь юбилея легендарной игры. За все время существования программы десятки вопросов были посвящены Московскому метрополитену. Поздравляем “Что? Где? Когда?” и желаем долгих лет в эфире!» — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Во время поездки пассажиры также услышат тематическую озвучку с дополнительными фактами об игре.

Поезд будет курсировать на Сокольнической линии в течение шести месяцев.

Игра «Что? Где? Когда?» впервые вышла в эфир в Москве в 1975 году. Сейчас ее проводят в Охотничьем домике в Нескучном саду, рядом со станцией метро «Парк культуры». За полвека передача подарила стране десятки известных знатоков и стала частью культурного наследия страны.

