В Москве рассказали об итогах фестиваля «Театральный бульвар»

Фестиваль «Театральный бульвар», проходивший в Москве с 1 июня по 31 августа, посетили более 1,5 млн человек, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Об этом сообщает газета «Известия».

По словам чиновника, зрители увидели премьерные спектакли, концерты, читки пьес, а также побывали на творческих встречах и мастер-классах.

«Масштабное событие объединило 3000 российских и зарубежных артистов», — сказала Сергунина.

Она добавила, что фестиваль проходил в 14 локациях в рамках акции «Лето в Москве».

Ранее сообщалось, что в Московской области начали принимать заявки на международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», который будет проходить в музее-заповеднике «Мелихово» с 22 по 31 мая 2026 года.