Более 2,2 миллиона анализов качества воды провели в столице с начала года

Специалисты комплекса городского хозяйства провели более 2,2 миллиона исследований качества воды. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

© Максим Денисов. Mos.ru

«В настоящее время состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей — всего их 200. Качество воды контролируем на всем пути ее движения — на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети. За январь — август этого года уже провели свыше 2,2 миллиона различных анализов», — отметил Петр Бирюков.

В Москве проложено около 13 тысяч километров водопроводных сетей, а ежедневно город потребляет почти три миллиона кубометров воды. Водоподготовка ведется на четырех станциях — Северной, Восточной, Западной и Рублевской.

Петр Бирюков добавил, что приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение об изменении технологических режимов очистки. Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам.

Следить за качеством воды в режиме реального времени также помогает более 500 приборов автоматического контроля. Результаты их анализов передаются в систему социально-гигиенического мониторинга столицы.

Оперативно узнавайте главные новости в официальных каналах города Москвы в мессенджерах MAX и «Телеграм».