Синоптик Шувалов: Москва «обречена» на неделю без осадков

Сегодня, 4 сентября, после обеда в Москве, вероятно, начнётся размывание облачности и подъём температуры воздуха, рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Сейчас на севере европейской территории России утверждается очень обширный антициклон. Он дотягивается гребнями высокого давления до Чёрного моря, охватывает Кольский полуостров, дотягивается и до Ямала», — рассказал он.

Он прикрыт от вторжения арктического воздуха и нивелирует температурный фон на большей части европейской территории России, продолжил специалист.

«В Москве за счёт облачности держалась низкая температура. Но, скорее всего, сегодня (4 сентября. — RT) во второй половине дня начнётся размывание этой облачности и температура подпрыгнет до +20...+22 °С на ближайшие дни», — поделился он.

Учитывая его размеры, антициклон будет стоять продолжительное время, и Москва, и Подмосковье «обречены» минимум на неделю погоды без осадков, подытожил Шувалов.

