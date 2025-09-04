Сергей Собянин объявил о начале реконструкции Большой Юшуньской улицы

Сергей Собянин объявил в мессенджере MAX о начале реконструкции Большой Юшуньской улицы в Москве.

© Максим Денисов. Mos.ru

По словам мэра, в рамках реконструкции специалисты сделают дорогу четырехполосной – по две полосы в каждую сторону. Кроме того, она свяжет два крупных направления – улицу Каховку и Балаклавский проспект (входит в состав Южной рокады).

Помимо этого, на территории будет организована парковка, установлены 5 новых остановок, обновлены 26 действующих съездов и заменены инженерные сети.

Собянин отметил, что реконструкция поможет улучшить транспортное сообщение между районами Зюзино и Нагорным, где проживают около 200 тысяч человек. Также благодаря дороге у жильцов новостроек, возведенных в Зюзине по программе реновации, появится удобный выезд.

В частности, в 25-м квартале планируется переселить жителей 12 домов, а в 14-м уже построен дом на 255 квартир и возводится жилой комплекс на 555 квартир.

"После реконструкции увеличится пропускная способность улицы, повысится комфорт для пешеходов и пассажиров семи маршрутов наземного транспорта. Работы планируем завершить в 2026 году", – подытожил градоначальник.

В Москве специалисты с начала года провели переразметку, обустроили дополнительные полосы, новые направления и развороты на 53 участках. Это помогло сократить время в пути.

В частности, на съездах с М-4 "Дон" на МКАД была добавлена полоса, которая увеличила пропускную способность почти в два раза и сократила время проезда с 5–10 до 1–3 минут. На Садовом кольце перед Дубининской и Татарской улицами специалисты сделали два новых разворота.