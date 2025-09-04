Движение ограничат на центральных столичных улицах 6 сентября

Движение в центре Москвы временно ограничат в субботу, 6 сентября, из-за проведения парада ретротранспорта, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

© пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

С 08:30 до 11:30 нельзя будет проехать по участкам Садовнического проезда, с 11:00 до 12:00 (краткосрочно) – в Садовническом и Устьинском проездах, по Большому Устьинском мосту, Яузскому и Покровскому бульварам, с 11:00 до 18:00 – по Чистопрудному бульвару и в Белгородском проезде.

Помимо этого, с 00:01 до конца мероприятия запрещено парковать машину на участке Чистопрудного бульвара от улицы Покровки до Мясницкой, а также Белгородского проезда от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара. Водителей призвали быть внимательными и заранее строить маршруты.

Парад трамваев и ретроавтомобилей состоится на Чистых прудах. В рамках мероприятия гостей ждут торжественный проезд транспорта от станции метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара, выставка исторических трамваев и автомобилей, угощения, развлечения для детей и специальные фотозоны.

С 8 до 30 сентября движение транспорта ограничат на Люблинской улице из-за проведения инженерных работ. Они затронут участок дороги в районе пересечения с Мариупольской улицей. Для движения автомобилей и мотоциклов будет недоступна одна полоса.