Около двух тысяч инженерных сооружений промоют в столице перед Днем города

Специалисты комплекса городского хозяйства промоют около двух тысяч инженерных сооружений в преддверии Дня города, который в этом году отмечается 13 и 14 сентября. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Запланированы масштабные работы по промывке около двух тысяч инженерных сооружений — это мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Дополнительно обновим свыше 1,2 тысячи объектов городской инфраструктуры», — рассказал Петр Бирюков.

В общей сложности задействуют около 500 сотрудников коммунальных служб, а также 113 единиц техники. Работы включают очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов.

При необходимости специалисты проведут текущий ремонт сооружений. Для промывки привлекут автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.

Дорожные службы также приведут в порядок знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения. Памятники и фонтаны промывают вручную по особой технологии и с использованием нейтральных моющих средств, которые не повреждают поверхности. А для тоннелей и мостов применяются щелочные растворы.

