Поезда из Москвы задерживаются после ЧП в Ростовской области

Поезда из Москвы в Белгород и Саранск отправятся с задержкой на 1–2 часа из-за происшествия в Ростовской области, предупредила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Перевозчик уточнил, что изменение расписания связано с поздним прибытием составов в оборот.

В частности, поезд № 57 Москва – Белгород с отправлением с Павелецкого вокзала уедет не раньше 23:40 3 сентября вместо 22:40. Поезд № 42 Москва – Саранск отправится с Казанского вокзала не раньше 00:00 4 сентября вместо 21:50 3-го числа.

Пассажиры упомянутых рейсов могут узнать обо всех изменениях через СМС-сообщения.

После атаки украинских беспилотников утром 3 сентября на крышу здания железнодорожной станции Кутейниково в Ростовской области упал неразорвавшийся боеприпас.

Из-за этого была временно нарушена работа контактной сети, а также изменилось расписание следования поездов. По последним данным РЖД, с опозданием следуют около 47 составов. Максимальное время задержки достигло 4 часов.