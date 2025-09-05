Москвичам рассказали о погоде на выходных

В предстоящие выходные, 6 и 7 сентября, максимальная температура воздуха в столичном регионе будет колебаться около плюс 23 градусов. Об этом «Вечерней Москве» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В ночь с четверга на пятницу, 5 сентября, в Москве температура опустится до плюс 7-9 градусов, по области ожидается плюс 5-10 градусов. Днем ожидается переменная облачность. Солнца будет мало, но это не помешает воздуху прогреться до плюс 18-20 градусов. Ветер подует с северного и северо-восточного направлений со скоростью 3-8 метров в секунду, осадков не ожидается.

К выходным, 6-7 сентября, воздух заметно потеплеет. Потеплеет даже в ночное время: температура будет колебаться в пределах 9-11 градусов в Москве и 7-12 градусов в области. Днем ожидается от 18 до 23 градусов тепла. Ветер продолжит дуть с севера и северо-востока со скоростью 3-8 метров в секунду, солнца станет больше.

Атмосферное давление в выходные будет немного меняться: в субботу оно составит 755 миллиметров ртутного столба. В воскресенье оно повысится до 757 миллиметров.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что в ближайшее время температура воздуха в Москве будет держаться ощутимо выше климатической нормы.