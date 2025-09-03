Собянин и Хинштейн подписали соглашение о сотрудничестве регионов

Мэр Москвы Сергей Собянин и временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн в среду, 3 сентября, подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами на ближайшие пять лет.

© Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

— Друзья познаются в беде. Москвичи очень трепетно откликнулись на трагедию, произошедшую в Курской области, и оказали ее жителям всемерную поддержку. Помощь со стороны горожан и Правительства Москвы продолжается и в настоящее время, — подчеркнул Собянин.

В ответ Александр Хинштейн поблагодарил мэра столицы за всеобъемлющий характер помощи со стороны города и выразил уверенность, что подписанное соглашение станет важным шагом в развитии сотрудничества двух регионов, передает сайт мэра Москвы.

В тот же день Александр Хинштейн посетил экстерриториальный избирательный участок в Москве. Он поблагодарил правительство города за эту инициативу, отметив ее важность для региона. Также врио губернатора Курской области выразил уверенность, что остальные участники выборов, представляющие другие 18 регионов страны, разделяют его оценку.