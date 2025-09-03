Музыкальные вечера пройдут 4 и 13 сентября в саду «Эрмитаж»

4 и 13 сентября 2025 года в саду «Эрмитаж» состоятся музыкальные вечера с участием лауреатов Московского Международного конкурса русского романса «Романсиада». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе организаторов события.

Организацию мероприятия осуществляет Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Дом Романса».

Кроме того, с 3 по 7 сентября на ВДНХ проходит 38-я Московская международная книжная ярмарка. Каждый день для гостей будут проходить уникальные мероприятия, большая часть которых посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так, 3 сентября на стенде «Москва книжная» пройдет событие «Защитников Родины славим». В конце ярмарки — 7 сентября — пройдет встреча с детским поэтом Виктором Луниным и известным детским писателем Анной Гончаровой.