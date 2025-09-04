Что подготовил для горожан проект «Лето в Москве» в первые выходные осени

В Москве наступила осень, но проект «Лето в Москве» продолжается. На бульварах, в парках и на других городских площадках гостей ждут мастер-классы, новые знакомства, квесты, чаепития, фестиваль технических видов спорта и многое другое. О мероприятиях первых выходных сентября — в материале mos.ru.

© пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Рок-музыка, сальса и танцевальный фестиваль

Провести выходные под ритмы музыки смогут посетители Чистопрудного бульвара. Здесь горожан ждут открытые танцевальные мастер-классы для всей семьи, а также детский и молодежный турнир «Лето в Москве. Танцы», гостями которого могут стать все желающие.

5 сентября на большой сцене с 18:00 до 19:00 гостей ждет выступление коллектива «Тодес», а с 19:00 до 22:30 здесь можно освоить бачату со школой танцев Andance. В этот же день на средней сцене с 17:00 до 19:00 пройдет мастер-класс по аргентинскому танго школы «Кибертанго», а с 19:00 до 22:00 — по сальсе школы «Просто танцуй».

6 сентября на большой сцене с 19:00 до 22:30 пройдет мастер-класс по модерн-свингу школы «Лисоборье». На средней сцене с 17:00 до 19:00 москвичи научатся танцевать аргентинское танго, а с 19:00 до 22:00 — сальсу.

Мероприятия также пройдут и 7 сентября. На большой сцене с 15:00 до 19:00 состоится танцевальный международный фестиваль, организованный центром танцев и фитнеса «9 залов», а с 19:00 до 22:30 — мастер-класс по сальсе касино школы Armenycasa. На средней сцене в этот же день с 12:00 до 16:00 пройдет финал батлов по хип-хопу и брейк-дансу, с 18:00 до 19:00 — выступление «Тодеса», а с 19:00 до 22:00 — мастер-класс по доминиканской бачате. Вход свободный.

Для любителей музыки также подготовили концертную программу. Так, 5 сентября с 18:00 до 18:50 в арт-павильоне «Зеленый маркет» на Болотной площади пройдет выступление исполнителя DenDerty. Посетителей ждет сочетание электронной музыки, пронзительной лирики и тяжелого гитарного звука. А 7 сентября с 20:30 до 21:30 здесь выступит рок-группа Beautiful Boys. Вход на концерты свободный.

Стильный макияж, идеальная укладка и советы экспертов

Позаботиться о внешнем виде и здоровье смогут гости летнего клуба «Москва» на Тверском бульваре. В ротонде пройдут мероприятия, организованные брендом уходовой косметики для волос и стилистами сети салонов красоты.

5 сентября гости познакомятся с принципами и базовыми техниками идеального макияжа для любого случая. С 15:00 до 16:00 эксперты расскажут, как создать стильный осенний образ в коричневых оттенках, а с 17:00 до 18:00 гости узнают, как нарисовать яркие стрелки и сделать фирменный макияж с блестками. 5 и 6 сентября с 13:00 до 14:00 секретами поделятся профессионалы мастер-класса «Естественно красива! Макияж без макияжа».

6 сентября с 17:00 до 18:30 чемпион Европы и призер чемпионата мира по парикмахерскому искусству Диана Рошка научит гостей создавать идеальную укладку стайлером. А 6 и 7 сентября с 12:00 до 20:00 эксперты помогут сделать укладку в экспресс-формате, расскажут, как оценить состояние кожи головы, и дадут персональные косметические рекомендации по уходу за волосами.

В павильоне «Зеленый маркет» на Болотной площади 6 сентября с 13:00 до 20:30 посетители узнают об основах и пользе карбокситерапии. Каждый участник получит в подарок набор для ее проведения и каталог с пробниками. Вход на мероприятие свободный.

Прогулки по усадьбам и театральная импровизация

На Сретенском бульваре гостей ждет атмосфера любимых литературных произведений и театральные выступления. 6 сентября с 18:00 до 19:15 здесь пройдет импровизационный вечер, сюжет которого придумают сами зрители с помощью случайных карточек, и артисты создадут историю без подготовки. А 7 сентября с 18:30 до 20:00 пройдет спектакль «Баба Шанель». Вход свободный.

Заглянуть в будущее образования и окунуться в творчество 6 сентября с 15:00 до 18:00 поможет метавселенная в арт-павильоне «Зеленый маркет» на Болотной площади. С помощью VR-очков гости отправятся в виртуальное путешествие по цифровому кампусу программы «Вышка онлайн». Вход также свободный.

7 сентября с 14:00 до 19:00 в «Зеленом маркете» инди-издательство «Артмиф» проведет большой квест-фестиваль «Артмиф Фест», объединяющий легенды, мифы и сказки народов России. За выполнение заданий посетители получат памятные призы. В программе — исторические реконструкции, выставка картин, мастер-классы, познавательные лекции и многое другое.

Для любителей истории подготовили квест с использованием мультимедийных технологий «Яков Брюс: в поисках утерянной книги», который начинается в усадьбе Мухиных. Участников ждет путешествие по усадьбам Басманного района, тайны и загадки их владельцев. Квест доступен онлайн и офлайн. Необходима регистрация.

В квесте «Хамовники: хроники пропавшего репортера», который начинается в городской усадьбе И.О. Цурикова — Нарышкиных можно попробовать себя в роли частных детективов и вернуть журналиста, застрявшего в XIX веке. Необходима предварительная регистрация.

А в квесте-прогулке «Тайны старого Арбата, или Ключи от города», начинающейся в особняке М.К. Морозовой, жителей и гостей Москвы ждет городская мультимедийно-интерактивная экскурсия. На нее также необходима предварительная регистрация.

Мастер-классы, спорт и быстрые знакомства на «Молодежной точке»

На фестивале «Молодежная точка» на Болотной площади жителей столицы в выходные ждут разнообразные мероприятия.

Так, 5 сентября на веранде с 10:00 до 11:00 проведут зарядку, которая поможет развить выносливость и гибкость тела участникам с любой физической подготовкой. После тренировки в 16:00 здесь организуют быстрые знакомства, где посетители смогут узнать друг друга в формате коротких свиданий.

С 19:00 до 20:00 в хабе «Развитие» пройдет мастер-класс, участники которого научатся основам техники витражной росписи и создадут картину с изображением достопримечательностей города.

6 сентября в 14:00 в хабе «Развитие» состоится занятие по созданию ярких и выразительных природных сцен при помощи гуаши. В 16:00 здесь можно будет сделать миниатюрный сад-флорариум, а также изучить основы ухода за ним. А с 16:00 до 18:00 для гостей организуют пленэр «Город», участников которого обучат живописи на открытом воздухе.

7 сентября с 16:00 до 17:00 в хабе «Креатив» пройдет мастер-класс по чайной церемонии. Гости освоят тонкости искусства заваривания и подачи напитка, узнают о традициях чаепития в разных странах и примут участие в дегустации. С 14:00 до 19:00 на площадке пройдут мероприятия фестиваля «Артмиф». А с 17:00 до 18:00 гостей ждет практическое занятие, на котором участников обучат живописи на деревянном холсте. Вход на все мероприятия «Молодежной точки» свободный.

Букеты из пастилы, натюрморты и самолеты из фанеры

Мастер-классы ждут посетителей и других городских площадок. Так, 5 сентября с 18:00 до 20:00 в павильоне «Зеленый маркет» на Болотной площади можно научиться рисовать на холстах, а с 18:00 до 19:00 — делать букеты из фруктовой пастилы без сахара. Вход на мероприятия свободный.

На Страстном бульваре занятия подготовили площадки «Арт-студия» и «Арт-мастерская». Профессионалы помогут взрослым и детям от шести лет освоить азы живописи и создать пейзажи, зарисовки и натюрморты в различных художественных техниках. Мастер-классы будут проводиться ежедневно.

На площадке «Художественная мастерская» все желающие старше пяти лет научатся рисовать этюды и цветочные натюрморты в различных художественных техниках, а также создавать интерьерные панно.

5 сентября с 15:00 до 15:45 и с 19:00 до 19:45 участники напишут акварелью городские пейзажи столицы, с 16:00 до 16:45 создадут углем по картону рисунки архитектурных достопримечательностей Москвы. С 17:00 до 17:45 участники будут работать пастелью, а с 18:00 до 18:45 — акрилом.

6 сентября с 13:00 до 13:45 и с 19:00 до 19:45 вновь пройдут занятия по рисованию углем, с 14:00 до 14:45 и с 17:00 до 17:45 — пастелью, с 15:00 до 15:45 и с 18:00 до 18:45 — акварелью, а с 16:00 до 16:45 — акрилом.

Кроме того, на Страстном бульваре с 12:00 до 20:00 организуют развлечения для детей — игра в баскетбол, арт-дом с наклейками и бизиборд-раскраски.

В арт-павильоне «Ракета» на улице Рождественке также пройдут занятия для юных гостей. 5 сентября с 19:30 до 20:30 и 6 сентября с 13:00 до 16:00 ребята научатся собирать развивающий конструктор, освоят технику сборки сложных композиций, узнают способ быстрой и аккуратной укладки элементов, а также научатся создавать оригинальный декор из готовых наборов.

7 сентября с 13:00 до 15:00 посетители соберут модель самолета Су-26 из фанеры. А с 15:00 до 20:00 дети познакомятся с авторскими раскрасками.

Кубок по фиджитал-картингу, бокс и зумба

Для активных горожан с 5 по 7 сентября столице пройдет фестиваль технических видов спорта. В программу войдут состязания известных пилотов по дрифту, картингу, автомногоборью и другим дисциплинам, автовыставка и Кубок по фиджитал-картингу, а также масштабная автовыставка с тюнингованными ретро- и спорткарами. Кроме того, зрителей ждут новые соревнования «Yuka Drive Fest Джимхана» (сочетание ралли-спринта, дрифта и фигурного вождения) и 12-часовая картинг-гонка. Для участия в некоторых мероприятиях необходима предварительная регистрация на сайте.

Фанатов гонок также ждут на Тверском бульваре в летнем клубе «Москва». Для новичков и профессионалов ростом от 150 до 210 сантиметров пройдут реалистичные заезды на гоночных сиденьях с рулем и педалями. Вход свободный. Площадка работает 5 сентября с 12:00 до 20:00, а 6 и 7 сентября — с 12:00 до 21:00.

Кроме того, здесь можно поиграть в пиклбол, городки, петанк, крокет, пинг-понг и даже попробовать свои силы на скалодроме под присмотром профессионалов. Вход также свободный.

Традиционно спортивные выходные ждут и гостей Петровского бульвара. 5, 6 и 7 сентября с 19:00 до 20:00 здесь пройдут тренировки и игры по баскетболу. Кроме того, на уникальные открытые групповые занятия москвичей приглашают школы бокса. Они помогут получить новые навыки, улучшить физическую форму и получить заряд энергии. Занятия клуба бокса «Спарта» пройдут 5 сентября с 18:00 до 19:00, 6 сентября с 16:00 до 17:00 и 7 сентября с 18:00 до 19:00. Вход свободный.

В столице также продолжается чемпионат «Камень, ножницы, бумага». Каждый день дети и взрослые могут соревноваться на Тверском бульваре — по будням с 12:00 до 21:00 и по выходным с 11:00 до 21:00. На этой неделе соревнования также пройдут в Троицком и Новомосковском административных округах — там площадки работают с 15:00 до 20:00.

Так, 5 сентября участников ждут на окружной площадке в Липовом парке по адресу: поселок Коммунарка, дом 32. 6 сентября — в парке «Пыхтино» по адресу: улица Авиаконструктора Петлякова, дом 13. А 7 сентября — в парковой зоне вблизи улицы Брусилова по адресу: улица Брусилова, дом 23.

В арт-павильоне «Зеленый маркет» 6 сентября с 16:00 до 21:00 москвичи могут поиграть в кикер и настольный теннис на площадке «Вышки онлайн».

Кроме того, на бульварах, в парках и на окружных фестивальных площадках по всей столице проходят игры турнира «Герои шахматной доски. Москва». Отборочные туры открытой серии блицтурниров по шахматам уже завершились, но сыграть в эту игру могут все желающие.

Жителей и гостей Москвы также ждут бесплатные тренировки проекта «Мой спортивный район». сентября в 10:30 можно прийти на зумбу, а 7 сентября в 11:45 — на растяжку. Занятия проходят на крышах районных центров «Место встречи»: это «Прага», «Рассвет», «Нева», «Янтарь», «София», «Будапешт», «Марс», «Эльбрус», «Ангара», «Орбита», «Высота» и «Экран». Для участия необходима регистрация.

«Лето в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, а также личностное развитие его участников. Благодаря разнообразным программам, включающим образовательные, культурные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей города разных возрастов, социальных групп и создает условия для получения новых знаний, творческого роста и активного образа жизни.

