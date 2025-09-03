Сергей Собянин принял участие в запуске первого в России беспилотного трамвая

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 3 сентября, принял участие в запуске первого в России беспилотного трамвая, который будет перевозить пассажиров по маршруту №10 «Метро Щукинская — Улица Кулакова» на северо-западе столицы.

© Вечерняя Москва

— Знаковый день не только для московского транспорта, но и для российского транспорта в целом. Запускаем первый беспилотный трамвай в России уже третьего уровня. То есть трамвай, который будет ездить без машиниста, — сказал Собянин.

Он отметил, что до конца года планируется запуск еще трех таких трамваев, а к 2026 году их число достигнет 15. К 2030 году, по словам Собянина, две трети московских трамваев должны стать беспилотными.

Мэр также сообщил о планах запуска беспилотного поезда в метро. Испытания первого такого состава начнутся уже в этом году, а после всех этапов проверки в следующем году его планируют пустить в эксплуатацию, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее Собянин рассказал, что беспилотный рельсовый транспорт станет одним из приоритетных направлений развития в столице.