Более 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций украсят Москву в честь Дня города

В Москве к празднованию Дня города планируется разместить более 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций. Их установят в пешеходных зонах, на парковых территориях, вылетных магистралях, а также на знаковых городских объектах, включая Поклонную гору и Тверскую улицу.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного городского хозяйства.

— В общей сложности установим свыше 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций, они украсят главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства. Ключевым элементом концепции станет слово «Москва» и цифра «878» — именно столько лет исполняется в этом году российской столице, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В ряде парков и на площадках, таких как Парк Яуза, Ходынское поле, Центральная площадь и площадь Юности в Зеленограде, появятся зоны отдыха с цветами и качелями, а в музеях-заповедниках «Царицыно», «Коломенское» и парке «Фили» установят конструкции из флагов, напоминающие воздушные шары.

Для поздравлений горожан на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместят более 600 плакатов, а 13 и 14 сентября архитектурно-художественная подсветка зданий будет работать в праздничном режиме. На цифровых билбордах и медиафасадах покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы. Отмечается, что для украшения ничего нового не закупалось: все декоративные элементы будут использовать повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен, передает Telegram-канал городского хозяйства.

28 августа мэр Москвы Сергей Собянин презентовал программу мероприятий Дня города.