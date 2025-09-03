Более 3,2 тыс. флагов и декоративных конструкций украсят Москву ко Дню города

Специалисты комплекса городского хозяйства украсят столицу флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями в честь Дня города, который пройдет 13–14 сентября, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. «В общей сложности установим свыше 3,2 тыс. флагов и декоративных конструкций, они украсят главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства. Ключевым элементом концепции станут слово «Москва» и цифра 878 – именно столько лет исполняется в этом году российской столице», – сказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что традиционно праздничные элементы установят в пешеходных зонах, на парковых территориях и вылетных магистралях. Флаговыми конструкциями украсят знаковые городские объекты, в том числе Поклонную гору и ул. Тверская. Зоны отдыха с цветами и качелями появятся в парке «Яуза», у южного входа станции метро «Динамо», на Ходынском поле, Центральной площади и площади Юности в Зеленограде, в ряде парков. В музеях-заповедниках «Царицыно», «Коломенское» и в парке «Фили» установят конструкции из флагов, напоминающие воздушные шары. «На городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместят более 600 поздравительных плакатов. Архитектурно-художественная подсветка зданий 13 и 14 сентября будет работать в праздничном режиме. На цифровых билбордах и медиафасадах покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы», – добавил Бирюков. Он пояснил, что дополнительно для украшения ко Дню города ничего не закупалось. Все декоративные элементы будут использованы повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.