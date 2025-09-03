Главархив Москвы представил новое онлайн-издание к 80-летию победы над Японией

3 сентября отмечается день воинской славы России — дата, связанная с победой над милитаристской Японией и завершением Второй мировой войны. К ней Главархив Москвы подготовил электронное издание «Советско-японская война 1945 года: Биографии. Документы. Воспоминания. Очерки».

«В 2025 году исполняется 80 лет со дня разгрома Квантунской армии и капитуляции Японии — событий, которые стали завершающими во Второй мировой войне. Для нас важно не только зафиксироватьпобеды нашей страны, но и сохранить память о тех, кто их совершал. Новое электронное издание объединяет официальные документы, воспоминания участников событий, фотографии и очерки военных корреспондентов. Эти материалы позволяют почувствовать, как велика была цена Победы, и понять, какую роль сыграли москвичи и другие жители нашей страны в разгроме милитаристской Японии. Мы стремились сделать книгу не только научным трудом, но и источником, в котором голоса участников войны и свидетельства очевидцев звучат для новых поколений», — рассказал начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко.

Издание состоит из четырех разделов. Первые два посвящены кратким биографическим сведениям о героях Советского Союза и других советских военнослужащих. Разделы дополнены фотографиями бойцов, выписками из наградных листов, фрагментами автобиографий, воспоминаний и иными документами. Все они собраны в тематических коллекциях «Москва — с заботой об истории», куда включены материалы, переданные жителями города на вечное хранение в рамках одноименной бессрочной акции, и «Герои Советского Союза — москвичи».

Третий раздел книги содержит подборку официальных документов об основных этапах Советско-японской войны, очерки военных корреспондентов, воспоминания, тексты теле- и радиовыступлений, а также фрагменты аудиоинтервью.

Среди материалов — фонозаписи воспоминаний ветеранов Олега и Сергея Покомкиных, а также кинооператора Владислава Микоши, снявшего церемонию подписания акта о капитуляции Японии. Важной частью раздела является информация партийных органов столицы об откликах трудящихся Москвы и Московской области на события войны. Многие из этих материалов публикуются впервые.

Четвертый раздел посвящен фотодокументам периода войны СССР с Японией. Дополняет издание краткая хроника военных событий и топонимический словарь с географическими названиями по состоянию на август — сентябрь 1945 года и в настоящее время.

Найти книгу можно в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории», в зале «1941–1945 годы», разделе «Медиатека», подразделе «Библиотека».

С начала XX века правящие круги Японии проводили агрессивную внешнюю политику, в том числе по отношению к России, а затем к СССР. Во второй половине 1930-х годов ситуация на Дальнем Востоке обострилась, дважды возникали вооруженные конфликты: в 1938-м — на озере Хасан и в 1939-м — на реке Халхин-Гол в Монголии. Несмотря на подписание в апреле 1941 года в Москве договора о нейтралитете между СССР и Японией советское руководство, опасаясь японской агрессии, продолжало держать на Дальнем Востоке вооруженные силы численностью более миллиона человек.

В феврале 1945 года на Ялтинской конференции лидеры СССР, США и Великобритании подписали соглашение о вступлении Советского Союза в войну с Японией через два — три месяца после капитуляции Германии. Тогда же началась подготовка к проведению военной операции на Дальнем Востоке.

К августу 1945 года на Дальний Восток и в Забайкалье перебросили 136 тысяч железнодорожных вагонов с военными, боевой техникой и боеприпасами. Советская группировка насчитывала около 1,75 миллиона человек. На вооружении находилось около 30 тысяч орудий и минометов, более пяти тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, а также свыше пяти тысяч самолетов.

Общее руководство операцией осуществлял главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке маршал Советского Союза Александр Василевский. В его подчинении находились Забайкальский фронт под командованием маршала Родиона Малиновского, 1-й Дальневосточный фронт под руководством маршала Кирилла Мерецкова, 2-й Дальневосточный фронт во главе с генералом армии Максимом Пуркаевым, а также Тихоокеанский флот под командованием адмирала Ивана Юмашева и Амурская военная флотилия, руководимая контр-адмиралом Неоном Антоновым. Деятельность сухопутных войск и военно-морского флота координировал нарком Военно-Морского Флота СССР адмирал флота Николай Кузнецов.

Советским войскам противостояла Квантунская армия численностью более миллиона человек. Японская оборонительная линия протянулась на 800 километров и состояла из 17 укрепрайонов с 4,5 тысячи долговременных огневых сооружений.

8 августа 1945 года нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов передал японскому послу в Москве заявление, в котором говорилось, что Советский Союз присоединяется к Потсдамской декларации от 26 июля 1945-го с требованием о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил и с 9 августа считает себя в состоянии войны с Японией.

Рано утром 9 августа советские войска перешли в наступление по всей линии фронта. Началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция, в результате которой к 14 августа основные силы Квантунской армии были разгромлены. В этот день император Хирохито выпустил рескрипт о принятии Японией условий Потсдамской декларации и о капитуляции. Однако на разных направлениях боевые действия продолжались вплоть до 1 сентября.

В результате операции советские войска полностью разгромили Квантунскую армию и освободили территории Северо-Восточного Китая, Северной Кореи, Южного Сахалина и Курильских островов. 2 сентября в Токийском заливе был подписан акт о капитуляции Японии. В тот же день Президиум Верховного Совета СССР объявил 3 сентября всенародным праздником — днем победы над Японией.

