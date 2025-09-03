На Сиреневом бульваре появится новостройка по программе реновации

Согласован проект жилого комплекса по программе реновации на востоке столицы по адресу: Сиреневый бульвар, земельный участок № 29.

Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«В районе Северное Измайлово построят жилой комплекс на 552 квартиры. В него смогут переехать более тысячи человек. Это будут два строения, объединенных между собой подземной автостоянкой. Первое, состоящее из пяти разновысотных секций, будет иметь вытянутую п-образную форму, второе запроектировано как единое здание из двух трехэтажных секций», — сказал Иван Щербаков.

Строения будут размещены параллельно друг другу, что позволит создать открытое дворовое пространство. Там обустроят места для отдыха, игр и занятий спортом.

На первых этажах новостройки предусмотрены входные группы, включающие сквозные вестибюли, лифтовые холлы, места для почтовых ящиков, колясочные и комнаты консьержей. В здании также разместят коммерческие помещения и центр информирования населения с отдельными входами с улицы.

Все места общего пользования и часть квартир спроектированы с учетом критериев безбарьерной среды для маломобильных жителей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как реновация меняет московские районы.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

