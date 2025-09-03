Дом на 552 квартиры будет построен в Северном Измайлово по реновации

Согласован проект жилого комплекса по программе реновации по адресу: Сиреневый бульвар, земельный участок 29. Об этом сообщила пресс-служба комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) со ссылкой на его председателя Ивана Щербакова.

«В районе Северное Измайлово построят жилой комплекс на 552 квартиры. В него смогут переехать более тысячи человек. Это будут два строения, объединенных между собой подземной автостоянкой. Первое, состоящее из пяти разновысотных секций, будет иметь вытянутую П-образную форму, второе запроектировано как единое здание из двух трехэтажных секций», – цитирует пресс-служба Щербакова.

Отмечается, что композиционно строения разместят параллельно друг другу, формируя открытое дворовое пространство. Еще там создадут места для отдыха, игр и занятий спортом. Кроме того, в новостройке предусмотрены помещения для коммерческого использования, а также помещение центра информирования населения с отдельными входами с улицы. При этом на первых этажах расположатся входные группы жилой части, включающие сквозные вестибюли, лифтовые холлы, места для размещения почтовых ящиков, колясочные и комнаты консьержей.

В ведомстве добавили, что для удобства маломобильных жителей все помещения общего пользования, а также часть квартир спроектированы с учетом принципов безбарьерной среды.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как реновация меняет московские районы.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тыс. 176 домов. Ранее Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва – один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».