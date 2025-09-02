В ряде московских школ началось усиленное преподавание математики

С этого года в пятых классах ряда школ Москвы впервые начнутся углубленные уроки математики.

Как рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства департамента образования и науки Москвы Иван Ященко, усиление математической и естественно-научной подготовки - часть стратегии развития московского образования: "Выбор на пятый класс выпал не случайно. Углубленное изучение математики по проекту "Математическая вертикаль" начинается с седьмого класса, но к этому моменту у ребят часто низкий уровень знаний математики. Вот и принято решение подтянуть школьников по этому важному предмету. Но не собирать классы по принципу лучших в "А", средних в "Б" и т.д, а разделяя учеников лишь на уроке математики по уровню их подготовки.

Исследование, которое мы провели вместе с МФТИ, показало, что такое деление на группы или так называемые страты, дает положительный результат. У нас даже есть примеры, когда благодаря таким занятиям троечники становятся отличниками, а математика превращается в их любимый предмет".

Ребят разделят на три группы в зависимости от степени интереса ребенка к изучению предмета: "Математика для всех", "Математика для интересующихся" и "Математика для увлеченных". В первой группе больше времени будет уделяться проработке материала, повторению пройденного, поиску пробелов в знаниях. Две другие группы пойдут чуть с опережением, решая более сложные задачки из занимательной части Московской электронной школы. Причем можно будет и перейти из одной страты в другую, но не чаще чем раз в полгода. Для открытия таких групп свыше 1,5 тысячи школьных преподавателей за лето прошли переподготовку.

Замдиректора школы N1492 Надежда Лапшина поделилась, что у них проект стартовал с сентября. Как и предполагалось, учеников параллели пятых классов на урок математики сгруппировали по уровню подготовки: "Разделение шло по результатам диагностики, прошедшей в конце прошлого учебного года, а также с учетом мнения родителей". Таким же образом изучать точную науку будут и в школе N1358. Как отметила замдиректора школы N 1358 Светлана Бочкова, разница лишь в интенсивности, объеме и сложности задач. "Но число контрольных не увеличится, как и количество домашних заданий", - заверила она.

Комментируя новшество, зампредседателя экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования и науки Ольга Галузина сказала: "Я считаю, что обучение в стратах позволяет создать индивидуальную траекторию обучения. Дети разные, есть с ограниченными возможностями здоровья, медлительные, с синдромом гиперактивности. Им подчас сложнее дается обучение, а разделение внутри класса на страты поможет учиться всем в комфортном режиме. При этом отличники не будут ждать догоняющих".

В этом пилотном проекте принимают участие порядка 150 школ. Педагоги рассчитывают, что через два года, когда дети подрастут для обучения в "Математической вертикали", станет понятно, есть ли от него польза. Вот тогда и будет решено, нужно ли пилот распространять на всю Москву. Но в любом случае участвовать в нем или не участвовать, будут решать сами школы.