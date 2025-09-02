На юго-западе Москвы возведут здание для школы в рамках проекта КРТ

Правительство Москвы утвердило проект планировки территории в районе Котловка площадью 3,91 га, который включает возведение школьного здания. Постановление по данному вопросу подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

"На проектируемой территории, ограниченной улицей Ремизова, Нагорной улицей, Нагорным бульваром и Севастопольским проспектом, по программе комплексного развития территорий предполагается возвести современный учебный корпус, который войдет в состав школы № 626. В здании площадью 28 тыс. кв. м будет создано комфортное и безопасное пространство для 2 тыс. школьников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проекта также будет проведена реконструкция прилегающей улично-дорожной сети. В частности, запланирована реконструкция внутриквартального проезда со стороны Нагорного бульвара и организация мест парковки автомобилей. Также в планах - благоустройство и озеленение внутриквартальных общественных пространств с устройством пешеходных зон и проездов.