Москвичи смогут увидеть полное лунное затмение в последний раз в ближайшие годы

В воскресенье, 7 сентября, жители столичного региона смогут наблюдать полное лунное затмение. Об этом рассказала старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Затмение начнется в 19:26 по московскому времени, а полное погружение Луны в тень Земли наступит в 20:30. Выход из тени спутник Земли начнет в 21:53.

«Луна в фазе полного затмения будет отлично видна москвичам невооруженным глазом в виде тусклого, но отчетливого темно-красного диска, несмотря на то, что небо еще не будет совсем темным, она не пропадет из виду», — отметила специалист.

Кравченко добавила, что в следующий раз москвичи смогут наблюдать полное лунное затмение лишь 31 декабря 2028 года.

Ранее сообщалось, что жителей Москвы в сентябре ждет сразу несколько редких астрономических явлений. Однако главным событием станет полутеневое и частное лунное затмение 7 сентября.