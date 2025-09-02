Официальные каналы Москвы появились в мессенджере MAX

В национальном мессенджере МАХ появились официальные каналы столицы по ключевым направлениям, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

© Mos.ru

Пользователи смогут оперативно узнавать о событиях, происходящих в разных сферах жизни Москвы, а также получать полезную информацию о транспорте, медицине, образовании, спорте и многом другом в каналах:

градостроительного комплекса;

комплекса экономической политики;

комплекса городского хозяйства;

департамента спорта;

департамента образования и науки;

департамента здравоохранения;

департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В мессенджере также есть канал Сергея Собянина и канал портала столицы.

Ранее стало известно, что российские операторы связи запустили безлимитный доступ к мессенджеру МАХ. Услуга предоставляется абонентам, которые пользуются тарифами, обеспечивающими такие возможности использования и других мессенджеров.

Пользователи могут отправлять сообщения и звонить в МАХ без дополнительных платежей. При этом не будет задействован подключенный пакет интернет-трафика.