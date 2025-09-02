Новые площадки для съемок показали в кинопарке «Москино»

В кинопарке «Москино» появились 10 новых локаций, среди которых столица XXI века, улицы средневекового русского города, заброшенный замок и другие интересные места.

© Вечерняя Москва

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении второго этапа создания кинопарка «Москино», его инфраструктура соответствует международным стандартам, предоставляя кинематографистам новые возможности для работы.

Площадка «Современная Москва» создана для реализации проектов, события которых происходят в обстановке города XXI века. Ее общая площадь составляет более четырех гектаров. Там созданы не только фасады зданий, но и интерьеры различных социальных и культурных заведений.

В кинопарке также есть декорация «Русский средневековый город», которая воспроизводит местность эпохи Киевской Руси. Данная локация способна передать атмосферу далекого прошлого и стать главным элементом для глубокого погружения зрителя в историческую обстановку.

Эти и другие проекты наглядно демонстрируют, как Москва становится одним из ведущих мировых центров киноиндустрии. Теперь остается лишь ждать, какие произведения искусства и увлекательные сюжеты, созданные в кинопарке «Москино», выйдут в прокат, передает «КП».

Ранее стало известно об уникальной ольфакторной экскурсии в кинопарке. Посетители смогут задействовать несколько органов чувств — обоняние, зрение и слух. Помимо нее, гостям доступны еще восемь маршрутов, интересных как детям, так и взрослым.