Собянин сообщил об итогах заседания Президиума Правительства Москвы

В рамках заседания Президиума Правительства Москвы руководство города приняло ряд важных решений. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

Было решено построить здания для школы на 2000 мест в районе Котловка. Предполагается, что строительство развернется на территории, ограниченной улицей Ремизова, Нагорной улицей, Нагорным бульваром и Севастопольским проспектом.

Также планируется возведение современного городского квартала, в состав которого войдут жилые здания, общественно-деловые и социальные объекты. Комплекс появится на территории Пресненского и Хорошевского районов.

Строительство каждого из объектов включили в программу комплексного развития территорий, говорится в публикации главы города в мессенджере МАХ.

Утром того же дня Собянин утвердил концепцию благоустройства территории около новой станции «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии. Работы затронут улично-дорожную сеть. Так пассажиры смогут быстрее добираться до станции на наземном городском транспорте.

19 августа мэр Москвы сообщил, что власти города рассматривают большой проект строительства новой линии метрополитена, которая пройдет через Можайский район вдоль Сколковского шоссе в сторону центра «Сколково».