Синоптик Леус: солнечная и сухая погода ждет москвичей в выходные 6 и 7 сентября

В Москве в субботу, 6 августа, сохранится солнечная и сухая погода. Показатели термометров будут держаться в диапазоне плюс 21–23 градуса, и температура в городе останется в зоне комфортного августовского тепла. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что 2 сентября на базовой столичной метеостанции ВДНХ, столбики термометров поднялись только до 15-градусной отметки. При этом в среду, 3 сентября, синоптическая ситуация в центральных областях европейской части России начнет меняться.

— В формирование погоды вмешается гребень скандинавского антициклона. Надвигаясь с севера, он сделает облака менее плотными и до минимума понизит вероятность дождей, что благоприятно скажется на температуре, и показания термометров вернутся в рамки климатической нормы — ожидается плюс 18–20 градусов — стартует бабье лето, — отметил метеоролог.

4 сентября в облаках появится больше прояснений, и местами температурные значения превысят отметку в плюс 20 градусов. Дождей также не ожидается, об этом Леус написал в своем Telegram-канале.

«Вечерняя Москва» узнала у метеорологов, когда в Москву вернутся летние температуры и наступит бабье лето.