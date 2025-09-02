Собянин: утвердили концепцию благоустройства около станции «Народное Ополчение»

Специалисты утвердили концепцию благоустройства территории около новой станции «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии. Об этом во вторник, 2 сентября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

Работы затронут улично-дорожную сеть. Так пассажиры смогут быстрее добираться до станции на наземном городском транспорте.

— Конечно, особое внимание уделим созданию пешеходных тротуаров. Они появятся вдоль улицы Демьяна Бедного и проспекта Маршала Жукова, — добавил глава города.

В рамках обеспечения безопасности москвичей специалисты установят освещение, а также скамейки для отдыха и велодорожки.

Строительство станции идет полным ходом в районе Хорошево-Мневники. Планируется оборудовать два подземных вестибюля с выходами на улицу Демьяна Бедного и проспект Маршала Жукова.

— На станции появится цифровая навигация, которая объединяет привычные сервисы и современные технологии: контент можно обновить за минуту, — подытожил Собянин в мессенджере Max.

19 августа мэр Москвы сообщил, что власти города рассматривают большой проект строительства новой линии метрополитена, которая пройдет через Можайский район вдоль Сколковского шоссе в сторону центра «Сколково».