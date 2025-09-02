Юные москвичи выберут имя для малышки-альпаки с «Городской фермы» на ВДНХ

На платформе «Активный гражданин — детям» открыли опрос, в котором юные москвичи смогут выбрать имя для новорожденной альпаки, появившейся 3 августа на «Городской ферме» ВДНХ. Родители детеныша — Дося и Берберис, а сама малышка весит уже более 10 килограммов и отличается задумчивым характером, похожим на отца.

© Вечерняя Москва

Альпака гуляет вместе с мамой почти каждый день, чаще утром или сразу после открытия фермы, но увидеть ее можно в любое время в общем доступном хлеву. Окрас детеныша черный, возможно, он немного изменится с возрастом, а питание сначала состоит из молока, а позже перейдет на взрослый рацион.

Юным москвичам предлагают выбрать имя из шести вариантов: Лада, Бардо, Ночка, Сумак, Инти и Коричка. Участие в голосовании доступно детям от шести до 14 лет через портал mos.ru или платформу «Московская электронная школа».

За участие ребятам начислят детские баллы программы «Миллион призов», которыми можно обменять на подарки: рюкзаки, настольные игры, формы для мороженого, сертификаты в магазины и кафе. Главный акцент организаторы делают именно на выборе имени для альпаки, передает официальный сайт мэра Москвы.

За первое полугодие в Московском зоопарке появилось на свет около 200 детенышей, рассказала заммэра Наталья Сергунина.