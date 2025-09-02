Олени в «Лосином острове» устроили спор из-за лакомства

Пятнистые олени в Национальном парке «Лосиный остров» разыграли целую сцену, выясняя, кто в стаде главный и кому достанется больше соли — важного для животных минерального лакомства. Об этом рассказали в пресс-службе парка.

Сотрудники парка рассказали, что между оленями возникло оживленное соперничество: они толкались и старались удержать свои позиции.

Вскоре ситуация успокоилась — все животные поели и остались в хорошем состоянии. В нацпарке подчеркнули, что такие эпизоды показывают: жизнь стада строится не только на конкуренции, но и на взаимной поддержке.

— В их «коллективе» сегодня кипели «нешуточные страсти»: кто же здесь главный, кому достанется заветная соль, — написали в Telegram-канале парка.

