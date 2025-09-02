Круглогодичный семейный спа-комплекс планируют создать на ВДНХ

На ВДНХ планируют построить термальный комплекс. Его возведение — одно из перспективных направлений развития главной выставки страны. Круглогодичный семейный спа-комплекс, рассчитанный на посетителей разных возрастов, станет популярным местом среди сторонников здорового образа жизни.

© Mos.ru

Создать в мегаполисе современную зону для отдыха и оздоровления планируется в ближайшие годы. Термальный комплекс разместят в южной части ВДНХ, недалеко от Хованского въезда, рядом с многоуровневым паркингом и живописной лесопарковой зоной. К реализации идеи создания термального комплекса привлекут инвесторов, у бизнеса еще есть возможность принять участие в этом уникальном и перспективном проекте. Он предполагает создание в черте города оазиса спокойствия, где гости смогут отдохнуть и расслабиться в термальных бассейнах и банях, восстановить силы благодаря массажным процедурам и разнообразным спа-услугам. Для создания условий термального курорта планируется использовать природные ресурсы из разных уголков России — минеральные воды, грязи, соли, лекарственные растения и эфирные масла.

Комплекс будет ориентирован на все категории посетителей: для детей обустроят безопасные игровые зоны, водные мини-площадки, а для взрослых места для проведения оздоровительных процедур, занятий фитнесом и отдыха. Такой формат позволит при посещении семьей каждому ее члену найти что-то интересное и полезное, а также провести время вместе в комфортной и безопасной обстановке.

На территории ВДНХ расположены многочисленные памятники архитектуры, природные зоны, музеи, кафе и рестораны, постоянно проходят культурные и образовательные мероприятия. Новый термальный комплекс станет еще одним местом, где можно провести досуг. Он дополнит существующую разнообразную инфраструктуру, сделает ВДНХ еще более привлекательной для семейного отдыха и активного образа жизни площадкой.

Создание комфортной среды на ВДНХ, города-сада внутри мегаполиса — важнейшая часть стратегии продвижения индустрии гостеприимства столицы и стратегии развития ВДНХ до 2030 года.

Узнать подробности об участии в реализации инвестиционного проекта можно, отправив свой вопрос на почту: rent@vdnh.ru.

