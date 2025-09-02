На Волгоградском проспекте и Марксистской улице заменят асфальт

Специалисты комплекса городского хозяйства заменят более 490 тысяч квадратных метров асфальта на Волгоградском проспекте и Марксистской улице.

Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году выполняем обновление одной из ключевых столичных магистралей — Волгоградского проспекта и улицы Марксистской. Главная задача — улучшить пешеходную и транспортную доступность важных городских объектов, обеспечить комфортное и безопасное передвижение пешеходов. В рамках работ заменим в общей сложности более 490 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия», — рассказал Петр Бирюков.

Последний раз дорожное полотно здесь меняли в 2021 году. Согласно нормативам межремонтный срок службы асфальта для дорог первой категории, к которым относится Волгоградский проспект, составляет три года.

Работы проводят в несколько этапов. Сначала выполняют фрезерование существующего покрытия, ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, а затем укладывают новое асфальтобетонное полотно и наносят дорожную разметку. В мероприятиях задействованы 217 человек и 143 единицы специализированной техники.

В рамках благоустройства Волгоградского проспекта и Марксистской улицы воздушные линии уберут под землю, в кабельную канализацию. Кроме того, модернизируют систему освещения, установят скамейки и современные остановочные павильоны, а также проведут озеленение.

Реализуемые в столице проекты комплексного благоустройства соответствуют целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

